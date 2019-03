En la cima de la doma vaquera

La rondeña María Dúctor será una de las protagonistas de la próxima Feria y Fiestas de Pedro Romero de Ronda, que tendrá lugar del 3 al 8 de septiembre. La empresaria y deportista será la presidenta de las Damas Goyescas, un cargo con el que representará a la mujer rondeña, pero también a las señas de identidad de la localidad, junto con el resto de jóvenes que serán designadas para ello. Dúctor, a buen seguro, se encargará de que durante su mandato, de alguna u otra forma, el mundo del caballo esté presente. Y es que es su gran pasión desde que era una niña, una afición que le ha llevado a ser en la actualidad la única mujer jueza, a nivel nacional, de doma vaquera, en su máxima categoría, en el nivel A. Además, también ejerce como jueza nacional B de doma clásica, jueza nacional de equitación de trabajo, jueza territorial de Alta Escuela Española, jueza territorial de equitación adaptada, técnica deportiva de equitación y empresaria, gracias a un negocio familiar relacionado con la agricultura y la ganadería.

«Empecé a montar con 12 años. Desde pequeña, vivía en el campo y empecé a ver caballos. En mi casa no había, pero mi padre me compró uno a los 14 años, después empecé a criar y monté una pequeña ganadería», explicó esta rondeña que desde 2013 se está formando, mediante la realización de distintos cursos. «En 2013 me apunté por curiosidad a mi primer curso de la Federación Andaluza de Hípica. Me gustó, se me daba bien y fui subiendo de categoría», expresó. La máxima en doma vaquera, como jueza, la ha obtenido en enero de este año.

En un ejercicio. / Ecuestre.es

Dúctor compagina su pasión por los caballos, con su profesión como empresaria y con su maternidad. Se mueve por toda España para juzgar a los participantes de los distintos concursos que se organizan. «Durante todo el año, los jinetes se van clasificando hasta llegar al campeonato de España», afirmó, al tiempo que indicó que el año que viene también se celebrará un campeonato internacional.

Respecto a la doma vaquera, explicó que se trata de una disciplina en la que se realizan una serie de ejercicios, lo más reales posibles, sobre el manejo del ganado bravo en el campo. «Es lo que necesitas hacer con un caballo en el campo para manejar los toros. Estos ejercicios se han trasladado a una pista. El caballo puede ser de cualquier raza, normalmente los cruzados suelen tener un poco más de sprint», continuó. Dúctor viaja durante todo el año, aunque ahora empieza la temporada más alta, a Marbella, Jerez de la Frontera, Córdoba... «En temporada, casi todos los fines de semana hay concursos, una media de tres al mes...», añadió la rondeña que subrayó que la doma vaquera tiene mucha afición en Andalucía y en Extremadura, aunque en España en general.

«No hay diferencias»

Sobre la presencia de mujeres, dijo que suele ser mayor en especialidades como la doma clásica. «La doma vaquera suele estar más relacionada con el hombre de campo, el mayoral... pero hay amazonas que están luchando. Hace tiempo, como jueza, estaba también María Jesús Jurado, pero se retiró. Creo que hay menos interés por parte de la mujer, simplemente, en esta especialidad, quizás me cuestionan más en mi trabajo por ser mujer, pero, en general, no hay diferencias», comentó. El próximo reto de Dúctor es subir de categoría en doma clásica. «Llega a las Olimpiadas, es internacional... es más difícil», subrayó.

Esta rondeña está dispuesta a compaginar su apretada agenda con la de presidenta de las Damas Goyescas 2019, ya que espera estar a la altura. Dijo que el momento que le hace más ilusión es la entrada a la plaza de toros de Ronda, tras realizar el paseíllo por las calles Jerez y Virgen de la Paz, en las que se agolpa el gentío con motivo de la Corrida Goyesca, para ver a los toreros en los carruajes, y la vuelta al coso.

Sobre la polémica surgida este año, en la que Francisco Rivera, organizador de la Goyesca, ha anunciado que el festejo se adelantará una semana por motivos de cartel (mano a mano entre Morante de la Puebla y Roca Rey), y ha pedido al Ayuntamiento que adelantase la Feria una semana, lo que éste ha rechazado; Dúctor opinó que «lo ideal es que fueran los dos eventos juntos, uno necesita del otro y viceversa», terminó.