Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Juego de Feria de Málaga

¡Descubre los 4 símbolos esenciales de la Feria de Málaga!

SUR te invita a participar en este juego interactivo, en el que tendrás que encontrar en una caseta los elementos imprescindibles de estas fiestas para participar en un sorteo de una comida para dos en Asador Iñaki

SUR

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:06

Noche de agosto en el Real de Cortijo de Torres. Disfrutando del ambientazo único de la Feria en grata compañía, bailando, degustando lo mejor de ... la cocina malagueña y de la diversión especial de estas fiestas. De repente, ¡apagón! La caseta queda a oscuras. Con la única ayuda de una linterna para encontrarlos entre el bullicio, ¿qué cuatro elementos esenciales de la Feria elegirías antes de salir al exterior?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¡Descubre los 4 símbolos esenciales de la Feria de Málaga!

¡Descubre los 4 símbolos esenciales de la Feria de Málaga!