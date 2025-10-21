La oportunidad estratégica del relevo generacional: dejar de ser imprescindible para seguir siendo clave

En el ámbito de la empresa familiar, pocos momentos pueden rivalizar en trascendencia y valor estratégico y emocional con el del relevo generacional en la ... gerencia. La sucesión tradicionalmente se ha visto lastrada por un cierto fatalismo que lo vincula con la certeza de una situación de crisis. Un trasfondo de tintes shakespirianos que incluso ha llegado a inspirar a algunas de las ficciones audiovisuales contemporáneas más laureadas. Pero la realidad derriba tópicos, y la empresa familiar cada vez contempla más la sucesión como una oportunidad estratégica para crecer y evolucionar.

Consciente de este interés, y con el ánimo constructivo de ofrecer claves veraces y casos prácticos de éxito, Diario SUR ha dedicado su Foro de Empresa Familiar de este año a analizar los desafíos de la sucesión familiar, convocado a un destacado panel de expertos en la jornada del pasado martes 21 en el salón de actos de Cajamar. Un evento que SUR organiza con el patrocinio de Cajamar y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y el Instituto San Telmo.

La jornada fue inaugurada por Antonio González, director general de Prensa Malagueña, que puso de relieve el extraordinario peso de la empresa familiar dentro del tejido productivo de España.«Sin ella, no seríamos lo que somos, sino otra cosa, y seguro que peor», valoró. La importancia de transmitir el legado a la siguiente generación, el relevo generacional, la digitalización o la financiación fueron algunos de los retos para la empresa familiar que citó en su intervención.

A continuación, María de la Paz, concejala de del Área de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, adelantó en su intervención una de las conclusiones más destacadas del último Termómetro del Emprendimiento: «Las mujeres son ya las que más empresas crean en Málaga». Recordó que en la ciudad las pymes de carácter familiar representan la mayoría de su tejido empresarial, «y precisan información, formación, ayuda profesional y apoyo económico».

Con el título de 'Sucesión en la empresa familiar: legado, liderazgo y continuidad', Macarena Selva, directora académica de la Cátedra Empresa Familiar de San Telmo Business School, ofreció claves y buenas prácticas para garantizar el éxito en el proceso: «Una sucesión no es un simple cambio de nombre en la gerencia: es una conversación, en la que debe primar la generosidad, espacio y tiempo para abordar el proceso, en el que debe convivir la inteligencia emocional, visión empresarial y planificación rigurosa».

La directora académica detalló algunos de los errores más frecuentes, como la falta de planificación de cara a la sucesión, «lo que acaba generando caos». La comunicación deficiente es otro de los fallos más comunes en este proceso: «La ausencia de información clara genera incertidumbre, rumores y pérdida de confianza entre empleados, clientes y proveedores». El peso emocional que tiene esta situación también puede provocar que la elección del sucesor únicamente esté motivada por criterios afectivos: «Priorizar vínculos familiares sobre competencias puede debilitar el liderazgo». Un error estrechamente relacionado con otro habitual: la falta de preparación del sucesor. «Asumir el cargo sin formación ni acompañamiento adecuado puede derivar en errores de gestión y pérdida de legado», advirtió Macarena.

Macarena Selva, directora académica de la Cátedra Empresa Familiar de San Telmo, durante su ponencia.

Macarena Selva subrayó la importancia de que el sucesor tenga «humildad para aprender, escuchar al equipo y rodearse de los mejores como mejor estrategia para consolidar el legado empresarial que recibe». Igualmente, apuntó la necesidad de que el proceso se realice «progresivamente: el fundador tiene el reto de dejar de ser imprescindible pero sin dejar de ser clave, ser una referencia sin entorpecer al sucesor».

Buenas prácticas para un relevo exitoso

La directora académica enumeró diversas buenas prácticas para garantizar una sucesión exitosa: planificación temprana (idealmente, 10 años antes de que se produzca el relevo, diálogo familiar transparente; protocolos y órganos de gobierno que establezcan reglas claras y espacios de mediación; formación continua en gestión, liderazgo y cultura empresarial.; transparencia y comunicación clara: con equipos, clientes y proveedores; y acompañamiento del fundador, que debe pasar de «hacer» a «aconsejar».

«Con la estrategia adecuada, convirtiendo el riesgo en oportunidad, el sucesor puede consolidarse perfectamente. El legado no es lo que se deja, sino como se deja. Y la sucesión no es el final de una historia, es el comienzo de otra», finalizó Macarena Selva.

La sucesión como desafío

Posteriormente, la jornada contó con un destacado grupo de empresarios que compartieron sus experiencias personales en torno a este momento, en una mesa técnica titulada 'Los desafíos de la sucesión en la empresa familiar'. La mesa contó con la participación de Javier Martín Ruiz, director operacional y de RRHH en Costasol de Hipermercados; Pilar Mérida-Nicolich, directora financiera y de RR.HH. de Microcad; y Marcos Gil Lupiañez, gerente de Tortas de Aceite Carmen Lupiañez. El encuentro estuvo moderado por el periodista Álvaro Payo. «No contemplamos la sucesión como un momento en concreto, sino como un proceso que se alarga durante toda la vida, ya que mi padre siempre ha pensado en ella desde un principio: somos dos hermanos, y desde pequeños le hemos acompañado en todos sus negocios. Tuvimos prácticas en la empresa que compaginamos con los estudios, y cuando nos incorporamos cada uno decidimos el puesto al que queríamos ir: mi hermano fue a control de gestión y yo a RRHH. Al llevar vinculados a la empresa desde siempre, todos los trabajadores nos conocían y teníamos su respeto», recordó Javier Martín.

«La sucesión depende de las personas, y en nuestro caso, mi padre tiene un carácter innovador, por su profesión y forma de ser. Para las dos hermanas que participamos en la empresa está siendo un proceso relativamente sencillo, que abordamos con mucha ilusión», comenzó Pilar Mérida. «Muchos factores ayudan al relevo: la generosidad de nuestro padre, que nos ha formado y nos deja hacer; el equipo, que ha sabido acogernos; y que mi hermana y yo somos muy complementarias», puso en valor.

«Venimos de una empresa con más de 100 años: en 1998 iniciamos un proceso de transformación, sacando nuestro producto al mercado, evolucionando pero sin perder el norte y la esencia. Siempre he tenido mucha ilusión, y a mi madre Carmen Lupiañez como referencia».

«La clave y todos los aspectos del relevo generacional giran alrededor del respeto mutuo que tengo con mi hermano. Lograr el punto de equilibrio actual, en el que trabajamos hombro con hombro y compaginamos vida personal y profesional, es lo más importante y lo que asegura la continuidad de la empresa», destacó Javier Martín.

«Igual que un matrimonio, la relación dentro de la empresa familiar hay que trabajarla y requiere de un esfuerzo de entendimiento», subrayó Pilar Mérida.

«Un sucesor debe abordar una transformación de la empresa sin perder la raíz, y apostar por la formación para tener los objetivos claros. En mi caso, teníamos un producto en el que creíamos y lo hemos adaptado al mercado para que cada vez llegue a más sitios», apuntó Marcos Gil. «Mi madre siempre supo lo que quería , y me ayudó en todo momento a conseguirlo», aportó.

«Para lograr el equilibrio entre empresa y familia, hay que desarrollar un plan estratégico, con comunicación transparente y definición de roles» Javier Martín Ruiz Director operacional y de RRHH en Costasol de Hipermercados

«La sucesión es uno de los momentos delicados: une la razón y el corazón, y no hay que perder el foco en el bien de la empresa» Pilar Mérida-Nicolich Directora financiera y de RRHH de Microcad

«La ilusión y los sentimientos familiares son muy importantes, a los que siempre hay que sumar el esfuerzo y trabajo constante» Marcos Gil Lupiañez Gerente de Tortas de Aceite Carmen Lupiañez

«La empresa familiar tiene muchos retos, pero también la fuerza de la familia como valor estratégico» Sergio Durán Director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla

«Actualmente todas las decisiones las tomamos los tres, mi padre, mi hermano y yo. Mi padre tiene experiencia y olfato para los negocios, y mi hermano nos ofrece una nueva visión del negocio a través de las nuevas tecnologías, con aspectos como la integración de la IA; y desde mi posición me centró en el marco legislativo», detalló Javier Martín acerca de la gestión intergeneracional de Costasol de Hipermercados.

«El relevo generacional precisa de tiempo de adaptación, humildad ante la labor realizada por el predecesor y una estrategia clara de crecimiento y mejora interna consensuada y comunicada», valoró Pilar.

«Hay que estar preparado en todos los sentidos para la sucesión: nadie es imprescindible en un negocio, hay que empezar a hacer cambios y traer gente cualificada para que sume a la empresa», matizó Marcos Gil.

«Actualmente estamos renovando nuestro protocolo familiar, y todos coincidimos en la importancia de la siguiente generación, la que nos sucederá a mi hermano y a mí. En este sentido, continuaremos observando la sucesión como un proceso natural de toda la vida», subrayó Javier.

«Para nosotros es importante que los empleados estuvieran cómodas con nosotras, superar el prejuicio de 'hija de', algo que hemos logrado con esfuerzo y constancia, ganándonos así la autoridad», comentó Pilar. «En la sucesión hay que tener clara cuál es la visión de la empresa, y qué tipo de crecimiento o diversificación quieres: hay que tomar decisiones, es la única forma de llegar a buen puerto. Tienes que reinventarte, sumar gente nueva que aporte calidad y modernización», finalizó Marcos.

El evento fue clausurado por Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla. «La empresa familiar es la que ha convertido a Málaga en un referente económico y de desarrollo para todo el territorio nacional», afirmó. «La empresa familiar se genera en el territorio malagueño, y son sus raíces firmes las que precisamente lo mantienen vivo», valoró. «Tenéis muchos retos, pero también la fuerza de la familia como valor estratégico y hecho diferenciador», apuntó.