Küba Hogar: un exclusivo estudio de cocina en Rincón de la Victoria

Küba Hogar abrió sus puertas en el Centro Comercial Rincón de la Victoria a comienzos de noviembre, pero celebró una jornada de inauguración muy especial ... el pasado miércoles 26. Una puesta de largo para que los profesionales del sector conocieran de primera mano la excelencia de su catálogo de productos y servicios. Un evento que contó con la asistencia de arquitectos, decoradores, interioristas y fabricantes, en el que quedó patente la propuesta de valor que ofrecen al cliente.

La tienda es un sofisticado estudio de cocina, en el que también se pueden encontrar armarios, vestidores y puertas. Un proyecto creados por dos socios: Jesús García y Pedro Ruiz, miembro el último de una conocida familia de carpinteros de la zona. Küba Hogar cubre así un servicio inédito en la zona de Rincón de la Victoria: ofrecer un espacio exclusivo para el diseño y montaje de cocinas que combinen con armonía estética y funcionalidad, contando con una variedad de productos y opciones que no se podía encontrar en la localidad hasta el momento.

Una muestra de la excelencia de su catálogo

El acto del pasado miércoles contó con la asistencia del director gerente del Centro Comercial Rincón de la Victoria, Alejandro Garzón; el director del hipermercado Carrefour de dicho centro, Antonio Márquez; y la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Lola Ramos. Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de primera mano la excelencia de su catálogo, a través de un showcooking en el que se mostró la encimera de inducción invisible de ABKSTONE. Una reviolución estética para la cocina, que supone ocultar a la vista los elementos de cocina para ganar espacio y crear un ambiente único y vanguardista. Los asistentes también pudieron disfrutar de un catering del restaurante Casa Antonio.

Una ubicación estratégica y un catálogo con marcas de prestigio

Küba Hogar ofrece una serie de ventajas únicas a sus clientes. Su ubicación estratégica sería una de ellas: en el Centro Comercial Rincón de la Victoria, en un espacio muy accesible, con aparcamiento gratuito, próximo a los municipios de la Costa del Sol Oriental, y a apenas 10 minutos del Limonar, Cerrado de Calderón o Pedregalejo. A ello se suma su amplitud de horario: de lunes a sábado de 10.00 a 22.00 horas.

La calidad profesional y entrega a las necesidades de cada cliente sería otra de las grandes fortalezas de Küba Hogar: cuentan con un equipo de diseñadoras con amplia experiencia, apasionadas por su labor y el trato con el cliente, y en perfecta coordinación con el equipo de montadores de la tienda. En este sentido, ofrecen su experiencia y conocimiento para acompañar al cliente en cada paso, y dar respuesta exacta a lo que buscan, conforme al espacio disponible y la gama de productos que busquen. Una garantía de que cada cliente podrá encontrar y diseñar la cocina de sus sueños, conforme a sus gustos personales.

En Küba Hogar ofrecen a sus clientes marcas de prestigio, como INKO, fabricantes de cocina de alta gama con más de 25 años de trayectoria, y una apuesta decidida por la sostenibilidad en sus productos, y por combinar belleza estética y funcionalidad.

De esta forma, Küba Hogar viene a cubrir la necesidad del público de Rincón de la Victoria, una de las áreas de mayor crecimiento en la provincia, con numerosos nuevos hogares que precisan de un servicio como el que ofrecen. Desde ahora, disponen de forma fácil y accesible de un espacio con el asesoramiento profesional que les ayudará a plasmar la cocina que más desean.

Más información:

Dirección: Centro Comercial Rincón de la Victoria. Pasillo Central, Local 17-18. Rincón de la Victoria, 29867 (Málaga),

Teléfono: 951 093 050/ 605 368 220.

Web: https://kubahogar.es/