Küba Hogar: un exclusivo estudio de cocina en Rincón de la Victoria

Ubicado en el Centro Comercial Rincón de la Victoria, también ofrece armarios, vestidores y puertas, y el asesoramiento personalizado de su equipo de diseñadoras profesionales

SUR

Rincón de la Victoria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:13

Küba Hogar abrió sus puertas en el Centro Comercial Rincón de la Victoria a comienzos de noviembre, pero celebró una jornada de inauguración muy especial ... el pasado miércoles 26. Una puesta de largo para que los profesionales del sector conocieran de primera mano la excelencia de su catálogo de productos y servicios. Un evento que contó con la asistencia de arquitectos, decoradores, interioristas y fabricantes, en el que quedó patente la propuesta de valor que ofrecen al cliente.

Te puede interesar

