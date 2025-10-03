Éxito de participación en los IV Internacionales Marbella Tenis Sub14, Trofeo Diputación de Málaga

Las instalaciones de Los Monteros Racket Club en KIMPTON Los Monteros acogieron el pasado fin de semana la cuarta edición de los Internacionales Marbella Tenis ... Sub 14, Memorial Ignacio Saracho, Trofeo Diputación de Málaga.

Esta edición contó con la participación de más de 180 jugadores, procedentes de más de 38 países distintos, convirtiendo a Marbella y la rovincia en centro del tenis infantil internacional. Entre ellos se encontraron deportistas de naciones con gran tradición tenística en Europa, pero también países lejanos como Japón, Estados Unidos, Brasil o Sudáfrica, lo que refleja el alcance verdaderamente internacional del torneo.

Ampliar El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, acudió a la final.

Internacionales Marbella Tenis Sub 14 forma parte del European Junior Tennis Tour Under 14, el circuito competitivo más prestigioso de Europa para jóvenes promesas del tenis, que prepara a los jugadores para el salto al circuito ITF Junior y, más adelante, al profesionalismo. Se trata de la única prueba del European Tour Sub14 que se disputa en Andalucía.

Ganadores en la categoría individual

El pasado sábado 27 se disputaron en la pista 1 y 2 de Los Monteros Racket Club las finales individuales de este prestigioso y asentado torneo. En la categoría masculina, el mallorquín Tomás Martín, cabeza de serie Nº3, venció al barcelonés Pablo Jiménez, número 7, por 6-3 y 6-2.

Ampliar Los jugadores demostraron un gran desempeño deportivo.

En la femenina, la italiana Myrea Longhena se proclamó campeona de esta nueva edición, venciendo por 6-4 y 6-3 a la alemana y cabeza de serie Nº2 Carina Borck.

En cuanto a la categoría de dobles, en la jornada de tarde del pasado viernes 26 de septiembre se disputaron las finales de dobles. En categoría masculina, la pareja española formada por Tomas Martín Duffek y Gonzalo Quiralte Pardo (1) venció a los también españoles y pareja Nº2 del Cuadro, Pablo Jiménez Román y Oliver Martín Gran por 6-2 y 6-3.

Los Monteros Racket Club acogió el torneo.

En la final de dobles femenina la pareja formada por la española Carla Sofía Frutos y la italiana Myrea Longhena venció a la pareja nº2 , la alemana Carina Borck y la uzbeka Margarita Khusanova por 6-3 4-6 y 10/5.

La entrega de premios la realizó la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Kika Caracuel, junto al director del torneo, Alejandro Padilla, y al responsable de la empresa organizadora, Nacho Saracho, de Show Time.

Por parte de la organización, se agradeció la colaboración de las entidades y empresas patrocinadoreas: Diputación de Málaga, Federación Andaluza de Tenis, BMW Automotor, Importmontes, Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, KIMPTON Los Monteros y Los Monteros Racket Club.

De esta forma, finalizó con gran éxito de participación y nivel deportivo esta cuarta edición, con el firme propósito tanto de la Diputación de Málaga como empresas patrocinadoras, Los Monteros Racket Club y el Circuito European Junior Tour de empezar a trabajar ya de cara a la quinta edición, que tendrá lugar durante la última semana de septiembre de 2026.