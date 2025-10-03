Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Kika Caracuel, entregó los premios a los ganadores.
Éxito de participación en los IV Internacionales Marbella Tenis Sub14, Trofeo Diputación de Málaga

El torneo es la única prueba que se disputa en Andalucía del European Junior Tennis Tour Under 14, el circuito competitivo más prestigioso de Europa para jóvenes promesas del tenis

SUR

Marbella

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:39

Las instalaciones de Los Monteros Racket Club en KIMPTON Los Monteros acogieron el pasado fin de semana la cuarta edición de los Internacionales Marbella Tenis ... Sub 14, Memorial Ignacio Saracho, Trofeo Diputación de Málaga.

