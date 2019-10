PERSONAJES DEL MES Dos 'fichajes' para el Open de España Ambos jugadores posan tras saber que jugarán el Open de España. / RFEG Jacobo Pastor y Álvaro Velasco dan la campanada y se ganan el pasaporte para el torneo ALEJANDRO DÍAZ MÁLAGA. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:11

El madrileño Jacobo Pastor y el barcelonés Álvaro Velasco jugarán la edición 2019 del Mutuactivos Open de España Masculino en el Club de Campo Villa de Madrid a partir de mañana. Lo harán después de haber obtenido los billetes que se pusieron en juego en la previa clasificatoria del Centro Nacional de Golf, en la que participaron noventa golfistas.

El día comenzó con la sonrisa en el 'tee' del 1 de Javier Colomo, uno de los 'gallitos' a seguir. No era para menos, ya que se enteraba de que su presencia en el Open es segura, toda vez que suya es una de las plazas por Ranking Nacional. El cacereño, pues, disputó la ronda con la tranquilidad del que sabe que tiene el objetivo cumplido.

El primero de los billetes para el Open de la previa acabó en manos de uno de los integrantes de partido que abría la jornada, Jacobo Pastor, que disputará el torneo por segunda vez en su carrera (la primera, sin corte, fue en 2014).

Ambos jugadores tendrán la oportunidad de demostrar su valía en el Open de España

Su manera de conseguirlo fue sencillamente espectacular: a base de 'birdies', nueve en total. Acabó la primera vuelta con cinco golpes bajo par, resultado que redondeó con tres aciertos más que dejaron su tarjeta en 64 golpes, -8 al total. Con este resultado se antojaba muy complicado que el madrileño se quedase sin pasaporte.

«La vuelta ha salido perfecta, muy sólida. He jugado doce hoyos muy buenos y seis no tan buenos, la verdad. Me quedo con lo bueno, que han sido esos nueve 'birdies'», comentó el jugador español en casa club.

Para él, la del Open será «una semana especial, porque es un torneo del Tour, para que el no tengo tarjeta, y encima es en Madrid, o sea que dormiré en casa. Pero no me lo tomo como nada más, al final son 18 hoyos como siempre, los mismos 'tees', los mismos 'greenes' y es el mismo deporte», aseguró.

Se cumplió el pronóstico y nadie fue capaz siquiera de acercarse a ese 64. Quienes los vislumbraron desde más cerca fueron Álvaro Velasco, un 'viejo rockero' con muchas ediciones del Open de España a sus espaldas, y Javier Herranz, joven golfista criado en el Centro Nacional. Ambos despacharon vueltas de 68 golpes (-4), así que habida cuenta de que solo quedaba una plaza en juego, hubo que recurrir a la cruel suerte del 'play off'.

El hoyo 16 dictó sentencia. Javier Herranz, que en la actualidad desarrolla su carrera en el Alps Tour, se fue a la derecha en su segundo golpe, y se dejó una complicada recuperación que allanó el camino a un Álvaro Velasco sobrio. Esa, la solidez, fue su seña de identidad en sus años como profesional. Ahora toca volver a mostrarla en el Open.

El jugador catalán, con cuatro años a sus espaldas con tarjeta en el European Tour, volverá así al Club de Campo Villa de Madrid, un recorrido en el que ya disputó hace unos años un Open de Madrid. «Es un campo que me gusta, pero sé que se han hecho cambios, quiero reconocerlo bien», dijo. 'La Armada' tiene cantera y motivos para ser optimista de cara el futuro. El trabajo de cantera y la veteranía siempre terminan por dar sus resultados.