Ganadores del XVIII Torneo de Golf Banca Privada Caja Rural Granada.
Extra Caja Rural Granada

Éxito de participación en el XVIII Torneo de Golf Banca Privada Caja Rural Granada

Un centenar de aficionados disfrutaron de esta competición celebrada en Los Moriscos Club de Golf

SUR

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:22

Caja Rural Granada celebró el pasado sábado el XVIII Torneo de Golf Banca Privada.

Cerca de un centenar de aficionados disfrutaron de esta competición ... disputada en la modalidad Stableford en Los Moriscos Club de Golf. En el inicio de la actividad, los jugadores recibieron un Welcome Pack de las marcas deportivas Srixon y Cleveland, cortesía de la Entidad.

