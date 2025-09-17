Éxito de participación en el XVIII Torneo de Golf Banca Privada Caja Rural Granada

Caja Rural Granada celebró el pasado sábado el XVIII Torneo de Golf Banca Privada.

Cerca de un centenar de aficionados disfrutaron de esta competición ... disputada en la modalidad Stableford en Los Moriscos Club de Golf. En el inicio de la actividad, los jugadores recibieron un Welcome Pack de las marcas deportivas Srixon y Cleveland, cortesía de la Entidad.

El premio scratch masculino recayó en Alberto Muñoz del Pozo Baños mientras que, Aurora Hidalgo Navarro, fue la ganadora en categoría femenina. Ambos, además de su premio, recibieron una chaqueta verde bordada con el logo de Caja Rural Granada al más puro estilo del Máster de Augusta.

Ampliar El Director General de la Entidad, Jerónimo Luque, con los ganadores del torneo.

En la primera categoría masculina, Sebastián Vidal López-Burgos se alzó con el primer premio, seguido de Juan Yanguas Garvayo y Manuel Enrique Sánchez.

En la categoría femenina, Ana María Morillas quedó en el primer puesto, seguida de Carmen Sánchez Tamayo y Luisa Lorenzo Ruiz.

En segunda categoría masculina, Enrique Santaella Cruz terminó en primer lugar siendo el ganador de la tercera categoría masculina.

En el torneo se jugaron 5 pares 3, con premios a la bola más cercana y 3 pares 5 con premio para el Drive más lejano. Arturo Aríñez Bujeda logró el premio a la bola más cercana en el hoyo número 2, Aurora Hidalgo Navarro se hizo con el drive más lejano en el hoyo 1, la bola más cercana en el hoyo 3 y el drive más largo en categoría femenina.

Ampliar Uno de los jugadores durante el torneo.

Por otra parte, Miguel Álvarez Sánchez consiguió el drive más largo en el hoyo 15; Juan Miguel Álvarez Galindo logró la bola más cercana en el hoyo 12, mientras que Jesús Porres Ureña fue premiado por la bola más cercana en el hoyo 8.

Mención especial hay que hacer al hoyo 14, donde Yokamotril, dio la oportunidad a los jugadores de ganar un coche en el caso de hacer hoyo de un solo golpe. Finalmente, ninguno de los participantes logró este hito, obteniendo el premio a bola más cercana en este hoyo José Giménez Pérez.

Ampliar Las espectaculares vistas que ofrece Los Moriscos Club de Golf.

La jornada culminó con un almuerzo y la entrega de trofeos que contó con la presencia del Director General, Jerónimo Luque, el Responsable de Banca Privada y Personal, Juan Laborda, junto a miembros del equipo directivo de la Entidad.

La cita deportiva, organizada por Caja Rural Granada, contó con la colaboración de diversos patrocinadores de referencia como son Previsión Mallorquina, Reale Seguros, Desarrollo Tic, Babydog Comunicación, Ron Montero, Páez Grupo Asesor, Joyería Juan Manuel, Yokamotril, Hyundai Molinauto, La flor de la Canela e Industria Higuera Alpujarreña.