Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 6 D07/09 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Türkiye

Turquía

20:45h.

0

-

3

España

Escudo Spain

Min. 47

  • Pedri (5')

  • Mikel Merino (21')

  • Mikel Merino (45')

[ALTERNATIVE TEXT]

TUR

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 5'

Gol de Pedri

Gol! Min 21'

Gol de Mikel Merino

Gol! Min 45'

Gol de Mikel Merino

Mundial | Fase de clasificación

Exhibición de España, doblete de Merino y lesión de Nico Williams

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:25

Alineación y estadísticas

Vincenzo Montella

4-2-3-1

Alineación

Ugurcan Çakir

portero

Mert Müldür

defensa

Merih Demiral

defensa

Abdülkerim Bardakci

defensa

Eren Elmali

defensa

Ismail Yüksek

centrocampista

Hakan Çalhanoglu

centrocampista

Oguz Aydin

Sustituto

Arda Güler

centrocampista

Kenan Yildiz

centrocampista

Kerem Aktürkoglu

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dean Huijsen

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Ferran Torres

Sustituto

Estadísticas

44,4%

ESP

TUR

55,6%

ESP

ESP

0 Goles 3
2 Remates a puerta 8
0 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 12
3 Faltas cometidas 6

