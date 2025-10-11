Directo | España - Georgia

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 7 S11/10 · Árbitro: Manfredas Lukjancukas
España
20:45h.
0
-
0
Georgia
Min. 14
ESP
GEO
Tarjeta amarilla Min 10'
Pedro Porro ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:18
11'
Pedro Porro (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
11'
Falta de Pedro Porro (España).
11'
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Revisión del VAR: España Penalti.
6'
Ferran Torres (España) ha recibido una falta en campo contrario.
6'
Falta de Giorgi Kochorashvili (Georgia).
3'
Corner,España. Corner cometido por Giorgi Mamardashvili.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Robin Le Normand
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Ferran Torres
Delantero
Yéremy Pino
Delantero
Willy Sagnol
5-3-2
Giorgi Mamardashvili
portero
Otar Kakabadze
defensa
Saba Goglichidze
defensa
Guram Kashia
defensa
Lasha Dvali
defensa
Giorgi Gocholeishvili
defensa
Otar Kiteishvili
centrocampista
Giorgi Kochorashvili
centrocampista
Anzor Mekvabishvili
centrocampista
Georges Mikautadze
Delantero
Khvicha Kvaratskhelia
Delantero
86%
ESP
14%
GEO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|
