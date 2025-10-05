Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Sevilla Fútbol Club

Sevilla

16:15h.

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona
SEV

BAR

Jornada 8

Directo | Sevilla - Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:57

Alineación y estadísticas

Matías Almeyda

4-3-3

Alineación

Odysseas Vlachodimos

portero

José Ángel Carmona

defensa

César Azpilicueta

defensa

Marcos do Nascimento Teixeira

defensa

Gabriel Suazo

defensa

Batista Mendy

centrocampista

Lucien Agoumé

centrocampista

Djibril Sow

centrocampista

Alexis Sánchez

Delantero

Isaac Romero

Delantero

Rubén Vargas

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

0%

BAR

SEV

0%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

