Directo | Real Madrid - Celta

LaLiga EA Sports Jornada 15 D07/12 · Árbitro: Alejandro Quintero González
Real Madrid
21:00h.
0
-
0
Celta
Min. 21
RMA
CEL
Colpisa
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:28
20'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
20'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Se reanuda el partido.
17'
El juego está detenido debido a una lesión Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
16'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
16'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ionut Radu.
16'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
13'
Falta de Fran García (Real Madrid).
13'
Sergio Carreira (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Marcos Alonso intentó un pase en profundidad pero Bryan Zaragoza estaba en posición de fuera de juego.
8'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Fran García.
8'
Remate rechazado de Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Bryan Zaragoza después de un pase en profundidad.
2'
Se reanuda el partido.
1'
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Durán (Celta de Vigo).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-4-2
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Fran García
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Claudio Giráldez
3-4-2-1
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Sergio Carreira
centrocampista
Miguel Román
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Óscar Mingueza
centrocampista
Pablo Durán
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
56%
RMA
44%
CEL
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|0
|
