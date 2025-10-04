Directo | Real Madrid - Villarreal

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
Real Madrid
21:00h.
0
-
0
Villarreal
Min. 20
RMA
VIL
Tarjeta amarilla Min 11'
Sergi Cardona ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 4 de octubre 2025, 20:36
20'
Remate parado. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
20'
Remate fallado por Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pape Gueye.
19'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
19'
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Sergi Cardona (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
12'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
12'
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
9'
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior con un centro al área.
7'
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
5'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
5'
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
4'
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Arnau Tenas
portero
Santiago Mouriño
defensa
Rafa Marín
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Tajon Buchanan
centrocampista
Santi Comesaña
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Tani Oluwaseyi
Delantero
Alberto Moleiro
Delantero
72,4%
RMA
27,6%
VIL
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|1
|1
|Faltas cometidas
|3
|
