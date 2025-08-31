Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 3 D31/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Rayo Vallecano de Madrid

Rayo

21:30h.

0

-

1

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 50

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (39')

RAY

BAR

Tarjeta amarilla Min 37'

Augusto Batalla ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 43'

Óscar Trejo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 44'

Unai López ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 39'

Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Jornada 3

Directo | Lamine Yamal adelanta al Barça tras un controvertido penalti sin VAR

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:09

Alineación y estadísticas

Iñigo Pérez

4-4-2

Alineación

Augusto Batalla

portero

Andrei Ratiu

defensa

Luiz Felipe Ramos Marchi

defensa

Florian Lejeune

defensa

Pep Chavarría

defensa

Jorge de Frutos

centrocampista

Unai López

centrocampista

Pathé Ciss

centrocampista

Álvaro García

centrocampista

Isi Palazón

Delantero

Pedro Díaz

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

45,8%

BAR

RAY

54,2%

BAR

BAR

0 Goles 1
2 Remates a puerta 3
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
6 Faltas cometidas 3

