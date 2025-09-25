Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 6 J25/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

21:30h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 16

[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 6

Directo | Oviedo - Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:08

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Veljko Paunovic

4-2-3-1

Alineación

Aarón Escandell

portero

Javi López

defensa

Dani Calvo

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Leander Dendoncker

centrocampista

Kwasi Sibo

centrocampista

Haissem Hassan

delantero

Luka Ilic

centrocampista

Josip Brekalo

centrocampista

Salomón Rondón

delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Raphael Dias Belloli

delantero

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

delantero

Robert Lewandowski

delantero

Estadísticas

29,7%

BAR

OVI

70,3%

BAR

BAR

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Oviedo - Barcelona

Directo | Oviedo - Barcelona