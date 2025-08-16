Directo | Mallorca - Barça

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Mallorca
19:30h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 0
MLL
BAR
Colpisa
Sábado, 16 de agosto 2025, 19:06
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jagoba Arrasate
4-2-3-1
Leo Román
portero
Mateu Morey
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Johan Mojica
defensa
Manu Morlanes
centrocampista
Antonio Sánchez
centrocampista
Takuma Asano
centrocampista
Pablo Torre
centrocampista
Sergi Darder
centrocampista
Vedat Muriqi
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
100%
MLL
0%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
