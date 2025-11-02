Directo | Ferran aprovecha el regalo de Fermín para hacer el segundo

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 11 D02/11 · Árbitro: Miguel Sesma Espinosa
FC Barcelona
18:30h.
2
-
0
Elche
Lamine Yamal Nasraoui Ebana (8')
F. Torres (11')
Min. 15
BAR
ELC
Gol! Min 8'
Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Gol! Min 11'
Gol de F. Torres
Colpisa
Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:07
15'
Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
12'
¡Gooooool! Barcelona 2, Elche 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
9'
¡Gooooool! Barcelona 1, Elche 0. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
8'
Fuera de juego, Elche. David Affengruber intentó un pase en profundidad pero Álvaro Núñez estaba en posición de fuera de juego.
5'
Fuera de juego, Elche. Adrià Pedrosa intentó un pase en profundidad pero Rafa Mir estaba en posición de fuera de juego.
3'
Remate fallado por Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
3'
Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Frenkie de Jong estaba en posición de fuera de juego.
1'
Corner,Elche. Corner cometido por Alejandro Balde.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Eder Sarabia
4-1-4-1
Iñaki Peña
portero
Adrià Pedrosa
defensa
David Affengruber
defensa
Pedro Bigas
defensa
Álvaro Núñez
defensa
Marc Aguado
centrocampista
Germán Valera
centrocampista
Martim Carvalho Neto
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Rafa Mir
centrocampista
André Miguel Valente da Silva
Delantero
45,6%
BAR
54,4%
ELC
|2
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|
