LaLiga EA Sports Jornada 11 D02/11 · Árbitro: Miguel Sesma Espinosa

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:30h.

2

-

0

Elche

Escudo Elche Club de Fútbol

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (8')

  • F. Torres (11')

Min. 15

BAR

ELC

Gol! Min 8'

Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Gol! Min 11'

Gol de F. Torres

Jornada 11

Directo | Ferran aprovecha el regalo de Fermín para hacer el segundo

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:07

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Eder Sarabia

4-1-4-1

Alineación

Iñaki Peña

portero

Adrià Pedrosa

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Álvaro Núñez

defensa

Marc Aguado

centrocampista

Germán Valera

centrocampista

Martim Carvalho Neto

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Rafa Mir

centrocampista

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Estadísticas

45,6%

ELC

BAR

54,4%

ELC

ELC

2 Goles 0
2 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 0

