Directo | Atlético - Elche

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: César Soto Grado
Atlético
19:30h.
1
-
0
Elche
Sörloth (7')
Min. 14
ATM
ELC
Gol! Min 7'
Gol de Sörloth
Colpisa
Sábado, 23 de agosto 2025, 19:21
11'
Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
8'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Elche 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
7'
Remate fallado por Rodrigo Mendoza (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área.
4'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
4'
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Germán Valera (Elche).
1'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Eder Sarabia
3-4-1-2
Matías Dituro
portero
John Donald
defensa
David Affengruber
defensa
Pedro Bigas
defensa
Álvaro Núñez
centrocampista
Marc Aguado
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Germán Valera
centrocampista
Rodrigo Mendoza
Delantero
Álvaro Rodríguez
Delantero
Rafa Mir
Delantero
46,9%
ATM
53,1%
ELC
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|1
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.