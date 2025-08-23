Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: César Soto Grado

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

19:30h.

1

-

0

Elche

Escudo Elche Club de Fútbol

  • Sörloth (7')

Min. 14

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

Gol! Min 7'

Gol de Sörloth

Jornada 2

Directo | Atlético - Elche

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:21

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Eder Sarabia

3-4-1-2

Alineación

Matías Dituro

portero

John Donald

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Álvaro Núñez

centrocampista

Marc Aguado

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Germán Valera

centrocampista

Rodrigo Mendoza

Delantero

Álvaro Rodríguez

Delantero

Rafa Mir

Delantero

Estadísticas

46,9%

ELC

ATM

53,1%

ELC

ELC

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
1 Faltas cometidas 1

