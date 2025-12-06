Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Athletic Club

Athletic

21:00h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 48

ATH

ATM

Tarjeta amarilla Min 13'

Mikel Jauregizar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 19'

Galarreta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 27'

Laporte ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 11'

C. Gallagher ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 15

Directo | Athletic - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Aitor Paredes

defensa

Dani Vivian

Sustituto

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Diego Simeone

4-1-4-1

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

46,6%

ATM

ATH

53,4%

ATM

ATM

0 Goles 0
1 Remates a puerta 1
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 3
7 Faltas cometidas 6

