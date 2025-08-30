Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Victor García Verdura

Escudo Deportivo Alavés

Alavés

17:00h.

1

-

1

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

  • Carlos Vicente (13')

Min. 42

  • Giuliano Simeone (6')

ALA

ATM

Gol! Min 13'

Gol de Carlos Vicente

Tarjeta amarilla Min 37'

Moussa Diarra ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 6'

Gol de Giuliano Simeone

Tarjeta amarilla Min 28'

Johnny Cardoso ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Directo | Alavés - Atlético

Minuto a minuto

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:47

Alineación y estadísticas

Eduardo Coudet

4-4-2

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Facundo Garcés

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Moussa Diarra

defensa

Carlos Vicente

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Antonio Blanco

centrocampista

Carles Aleñá

centrocampista

Jon Guridi

Delantero

Toni Martínez

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

52,5%

ATM

ALA

47,5%

ATM

ATM

1 Goles 1
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 9

