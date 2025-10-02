Directo | Celta de Vigo - PAOK Salónica

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 2 J02/10 · Árbitro: Igor Pajac
Celta
21:00h.
0
-
0
PAOK Thessaloniki FC
Min. 11
CEL
PKT
Colpisa
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:44
11'
Manuel Fernández (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Giannis Konstantelias (PAOK).
9'
Falta de Javi Rueda (Celta de Vigo).
9'
Abdul Baba (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Remate parado. Javi Rueda (Celta de Vigo) remate de cabeza muy escorado desde la derecha.
5'
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
5'
Joan Sastre (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Manuel Fernández
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Javi Rueda
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Óscar Mingueza
centrocampista
Iago Aspas
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Williot Swedberg
Delantero
Razvan Lucescu
4-2-3-1
Jirí Pavlenka
portero
Joan Sastre
defensa
Alessandro Vogliacco
defensa
Giannis Michailidis
defensa
Abdul Baba
defensa
Alessandro Bianco
centrocampista
Magomed Ozdoev
centrocampista
Kiril Despodov
centrocampista
Mady Camara
centrocampista
Giannis Konstantelias
centrocampista
Giorgos Giakoumakis
Delantero
71,2%
CEL
28,8%
PKT
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|1
|
