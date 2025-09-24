Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

1

-

2

Nott'm Forest

Escudo Nottingham Forest

  • Bakambu (14')

Min. 51

  • Igor Jesus Maciel da Cruz (17')

  • Igor Jesus Maciel da Cruz (22')

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

[ALTERNATIVE TEXT]

NFO

Gol! Min 14'

Gol de Bakambu

Tarjeta amarilla Min 45'

Natan Bernardo de Souza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 17'

Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz

Gol! Min 22'

Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz

Tarjeta amarilla Min 1'

Morgan Gibbs-White ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 24'

Igor Jesus Maciel da Cruz ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Betis - Nottingham Forest

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Ángel Ortiz

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Ricardo Rodríguez

Sustituto

Marc Roca

Sustituto

Sofyan Amrabat

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Rodrigo Riquelme

Sustituto

Cédric Bakambu

Delantero

Ange Postecoglou

4-1-4-1

Alineación

Matz Sels

portero

Neco Williams

defensa

Nikola Milenkovic

defensa

Felipe Rodrigues da Silva

defensa

Oleksandr Zinchenko

defensa

Ibrahim Sangaré

centrocampista

Morgan Gibbs-White

centrocampista

Dilane Bakwa

Sustituto

Elliot Anderson

centrocampista

Callum Hudson-Odoi

centrocampista

Igor Jesus Maciel da Cruz

Delantero

Estadísticas

52,5%

NFO

BET

47,5%

NFO

NFO

1 Goles 2
1 Remates a puerta 6
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 1
1 Asistencias 12
9 Faltas cometidas 10

