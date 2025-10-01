Directo | Villarreal - Juventus

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: István Kovács
Villarreal
21:00h.
1
-
0
Juventus
Georges Mikautadze (17')
Min. 40
VIL
JUV
Gol! Min 17'
Gol de Georges Mikautadze
Tarjeta amarilla Min 5'
Juan Cabal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42
38'
Remate fallado por Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
36'
Remate fallado por Kenan Yildiz (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Andrea Cambiaso.
33'
Manuel Locatelli (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Falta de Tajon Buchanan (Villarreal).
32'
Remate rechazado de Manuel Locatelli (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área.
31'
Falta de João Mário (Juventus).
31'
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Fuera de juego, Villarreal. Nicolas Pépé intentó un pase en profundidad pero Santi Comesaña estaba en posición de fuera de juego.
29'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Weston McKennie (Juventus) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kenan Yildiz con un centro al área.
28'
Remate rechazado de Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de João Mário con un centro al área.
28'
Corner,Juventus. Corner cometido por Santiago Mouriño.
26'
Remate fallado por Weston McKennie (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área.
23'
Corner,Juventus. Corner cometido por Arnau Tenas.
23'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Weston McKennie (Juventus) remate de cabeza desde el centro del área.
23'
Remate rechazado de Andrea Cambiaso (Juventus) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Teun Koopmeiners.
22'
Remate parado. Alfonso Pedraza (Villarreal) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
18'
¡Gooooool! Villarreal 1, Juventus 0. Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.
16'
Cambio en Juventus, entra al campo João Mário sustituyendo a Juan Cabal debido a una lesión.
15'
Se reanuda el partido.
14'
El juego está detenido debido a una lesión Juan Cabal (Juventus).
14'
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
14'
Remate rechazado de Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Santi Comesaña.
13'
Falta de Teun Koopmeiners (Juventus).
13'
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Andrea Cambiaso (Juventus) ha recibido una falta en la banda derecha.
12'
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
10'
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Falta de Teun Koopmeiners (Juventus).
9'
Se reanuda el partido.
9'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido debido a una lesión Kenan Yildiz (Juventus).
7'
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nicolas Pépé tras un saque de esquina.
7'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Manuel Locatelli.
7'
Remate rechazado de Dani Parejo (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolas Pépé.
6'
Juan Cabal (Juventus) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
6'
Falta de Juan Cabal (Juventus).
6'
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Falta de Jonathan David (Juventus).
4'
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Teun Koopmeiners (Juventus) ha recibido una falta en la banda derecha.
3'
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Marcelino García
4-3-3
Arnau Tenas
portero
Santiago Mouriño
defensa
Rafa Marín
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Alfonso Pedraza
defensa
Santi Comesaña
centrocampista
Dani Parejo
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
Tajon Buchanan
Delantero
Igor Tudor
3-4-2-1
Mattia Perin
portero
Pierre Kalulu
defensa
Federico Gatti
defensa
Lloyd Kelly
defensa
Andrea Cambiaso
centrocampista
Manuel Locatelli
centrocampista
Weston McKennie
centrocampista
João Mário Neto Lopes
Sustituto
Teun Koopmeiners
Delantero
Kenan Yildiz
Delantero
Jonathan David
Delantero
36,7%
VIL
63,3%
JUV
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|2
|2
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|5
|Asistencias
|6
|3
|Faltas cometidas
|5
|
