Directo | Borussia Dortmund - Athletic

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Szymon Marciniak
B. Dortmund
21:00h.
1
-
0
Athletic
Daniel Svensson (27')
Min. 38
BVB
ATH
Gol! Min 27'
Gol de Daniel Svensson
Colpisa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:41
36'
Remate fallado por Niklas Süle (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
36'
Remate parado. Niklas Süle (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área.
35'
Remate fallado por Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
34'
Falta de Unai Gómez (Athletic Club).
34'
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Fuera de juego, Borussia Dortmund. Daniel Svensson intentó un pase en profundidad pero Julian Ryerson estaba en posición de fuera de juego.
31'
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Íñigo Lekue.
30'
Falta de Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
30'
Maroan Sannadi (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
¡Gooooool! Borussia Dortmund 1, Athletic Club 0. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) remate con la izquierda desde el centro del área.
28'
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).
27'
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Robert Navarro.
26'
Remate rechazado de Maroan Sannadi (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Unai Gómez.
24'
Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).
24'
Unai Gómez (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.
22'
Remate fallado por Robert Navarro (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.
20'
Remate parado. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área.
18'
Falta de Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
18'
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
17'
Unai Simón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha.
16'
Falta de Íñigo Lekue (Athletic Club).
11'
Mano de Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
9'
Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).
9'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Fuera de juego, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham intentó un pase en profundidad pero Serhou Guirassy estaba en posición de fuera de juego.
4'
Falta de Maroan Sannadi (Athletic Club).
4'
Niklas Süle (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Niko Kovac
3-4-2-1
Gregor Kobel
portero
Niklas Süle
defensa
Waldemar Anton
defensa
Ramy Bensebaini
defensa
Julian Ryerson
centrocampista
Marcel Sabitzer
centrocampista
Jobe Bellingham
centrocampista
Daniel Svensson
centrocampista
Karim Adeyemi
Delantero
Carney Chukwuemeka
Delantero
Serhou Guirassy
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Íñigo Lekue
defensa
Alejandro Rego
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Iñaki Williams
centrocampista
Unai Gómez
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Maroan Sannadi
Delantero
64,2%
BVB
35,8%
ATH
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|1
|7
|Faltas cometidas
|4
|
