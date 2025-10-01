Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Szymon Marciniak

Escudo Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

B. Dortmund

21:00h.

1

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

  • Daniel Svensson (27')

Min. 38

[ALTERNATIVE TEXT]

BVB

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Gol! Min 27'

Gol de Daniel Svensson

Jornada 2

Directo | Borussia Dortmund - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:41

Alineación y estadísticas

Niko Kovac

3-4-2-1

Alineación

Gregor Kobel

portero

Niklas Süle

defensa

Waldemar Anton

defensa

Ramy Bensebaini

defensa

Julian Ryerson

centrocampista

Marcel Sabitzer

centrocampista

Jobe Bellingham

centrocampista

Daniel Svensson

centrocampista

Karim Adeyemi

Delantero

Carney Chukwuemeka

Delantero

Serhou Guirassy

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Íñigo Lekue

defensa

Alejandro Rego

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Iñaki Williams

centrocampista

Unai Gómez

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Maroan Sannadi

Delantero

Estadísticas

64,2%

ATH

BVB

35,8%

ATH

ATH

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 1
7 Faltas cometidas 4

