Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

1

-

1

PSG

Escudo Paris Saint-Germain FC

  • F. Torres (18')

Min. 38

  • Senny Mayulu (37')

BAR

PSG

Gol! Min 18'

Gol de F. Torres

Tarjeta amarilla Min 31'

De Jong ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 37'

Gol de Senny Mayulu

Jornada 2

Mayulu iguala el duelo el Montjuic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Luis Enrique Martínez García

4-3-3

Alineación

Lucas Chevalier

portero

Achraf Hakimi

defensa

Illia Zabarnyi

defensa

Willian Pacho

defensa

Nuno Alexandre Tavares Mendes

defensa

Warren Zaïre-Emery

centrocampista

Vítor Machado Ferreira

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Ibrahim Mbaye

Delantero

Senny Mayulu

Delantero

Bradley Barcola

Delantero

Estadísticas

55,3%

PSG

BAR

44,7%

PSG

PSG

1 Goles 1
2 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 3

