Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

3

-

0

Eintracht

Escudo Eintracht Frankfurt Fußball AG

  • G. Raspadori (3')

  • Le Normand (32')

  • Griezmann (45')

Min. 48

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

SGE

Gol! Min 3'

Gol de G. Raspadori

Gol! Min 32'

Gol de Le Normand

Gol! Min 45'

Gol de Griezmann

Tarjeta amarilla Min 14'

Lenglet ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 40'

Nathaniel Brown ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 2

Directo | Griezmann marca el tercero del Atlético y se pone a 200

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:38

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Giacomo Raspadori

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Dino Toppmöller

4-2-3-1

Alineación

Kauã Morais Vieira dos Santos

portero

Nnamdi Collins

defensa

Robin Koch

defensa

Arthur Theate

defensa

Nathaniel Brown

defensa

Farès Chaïbi

centrocampista

Ellyes Skhiri

centrocampista

Ritsu Doan

centrocampista

Can Uzun

centrocampista

Ansgar Knauff

centrocampista

Jonathan Burkardt

Delantero

Estadísticas

49,5%

SGE

ATM

50,5%

SGE

SGE

3 Goles 0
7 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 1
7 Faltas cometidas 5

