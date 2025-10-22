Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Igor Pajac

Escudo Athletic Club

Athletic

18:45h.

1

-

1

Qarabag

Escudo Qarabag Agdam FK

  • Guruzeta (39')

Min. 49

  • Leandro Livramento Andrade (0')

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

QAR

Gol! Min 39'

Gol de Guruzeta

Gol! Min 0'

Gol de Leandro Livramento Andrade

Jornada 3

Directo | Athletic - Qarabag

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:27

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Aitor Paredes

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Alejandro Rego

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

Sustituto

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Qurban Qurbanov

4-2-3-1

Alineación

Mateusz Kochalski

portero

Matheus de Barros da Silva

defensa

Bahlul Mustafazada

defensa

Kevin Medina

defensa

Elvin Cafarquliyev

defensa

Pedro Henrique Rodrigues Bicalho

centrocampista

Kady Iuri Borges Malinowski

centrocampista

Camilo Durán

centrocampista

Leandro Livramento Andrade

centrocampista

Abdellah Zoubir

centrocampista

Nariman Akhundzada

Delantero

Estadísticas

66,2%

QAR

ATH

33,8%

QAR

QAR

1 Goles 1
2 Remates a puerta 3
6 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
12 Asistencias 5
6 Faltas cometidas 4

