Davidovich cede ante un gran Ruusuvuori en Mallorca Davidovich intenta llegar de forma desesperada a una bola. :: SUR El malagueño acusa el cansancio de la jornada anterior y cede ante la mejor versión del finés en las semifinales del Challenger en Manacor PEDRO LUIS ALONSO MÁLAGA. Domingo, 1 septiembre 2019, 00:39

No pudo ser. El malagueño Alejandro Davidovich (126º del 'ranking' ATP) cedió ayer ante el finlandés Emil Ruusuvuori (209º), por 5-7 y 2-6, en las semifinales del Challenger de Mallorca, en la Academia Rafa Nadal de Manacor, en superficie rápida. Hora y media duró la resistencia del rinconero ante la mejor versión del tenista nórdico, que cuenta con un excelente resto y le dio mucha profundidad a sus golpes, sin cometer demasiados errores. Muy inspirado en todo momento, tuvo maneras de un 'top 100'.

Davidovich buscaba su tercera final en un torneo de categoría Challenger (las alcanzó el año pasado en Szczecin, en tierra, y en este curso en Bangkok, en pista dura), nivel en el que nunca se ha alzado con un título. Tenía una gran oportunidad, en su país y siendo el jugador con mejor 'ranking' de los semifinalistas, pero se topó con un gran Ruusuvuori, un jugador de su generación y al que nunca se había enfrentado.

El pupilo de Jorge Aguirre llegó a tener un 'break' a favor en el desarrollo de la primera manga, pero acabó sucumbiendo después de sufrir dos rupturas. Su primera doble falta le llevó a la primera bola de set de su rival, y al 5-7. En el segundo set se hizo más patente la diferencia entre uno y otro contendiente, con un Davidovich que parecio acusar el cansancio del agónico triunfo del viernes ante Rodionov. Ahora Ruusuvuori, que ya ha ganado un Challenger esta campaña, en Fergana (Uzbekistán), se jugará el título hoy ante el italiano Matteo Viola (240º).

Nadal gana en tres sets

Mientras, en el US Open Rafa Nadal no evidenció secuelas por no haber podido disputar el encuentro de segunda ronda y eliminó a un Hyeon Chung combativo, pero mermado por todo el desgaste que acumulaba (6-3, 6-4 y 6-2). El balear estará por duodécima vez en la segunda semana del torneo neoyorquino, con menos desgaste que nunca y esperando el desenlace del encuentro entre Marin Cilic y John Isner.