Escudo Real Madrid

Real Madrid

19:00h.

44

-

51

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Supercopa ACB

Directo | Real Madrid - Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:47

Estadísticas

RMC

RMC

VAL

VAL

Tiros de 3

41.7%

58.3%

Tiros de 2

45.8%

54.2%

Tiros libres

63.6%

36.4%

Rebotes

50.0%

50.0%

Nate ReuversVAL10
Kameron TaylorVAL8
Darius ThompsonVAL7
Sergio de LarreaVAL7
Mario HezonjaRMC7
Facundo CampazzoRMC3
Darius ThompsonVAL2
Sergio de LarreaVAL2
Andres Rafael Feliz SaritaRMC2
Ike IroegbuVAL2
Bruno FernandoRMC2
Sergio de LarreaVAL2
Alberto AbaldeRMC1
T. LylesRMC1
Neal SakoVAL1
Andres Rafael Feliz SaritaRMC2
Walter Samuel TavaresRMC1
Gabriel DeckRMC1
Gabriele ProcidaRMC1
T. LylesRMC1
Nate ReuversVAL3
M. CostelloVAL3
Gabriel DeckRMC2
T. LylesRMC2
Mario HezonjaRMC2

