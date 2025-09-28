Directo | Real Madrid - Valencia

Secciones
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:47
44 - 51
Fin del segundo cuarto. Descanso
44 - 51
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
44 - 49
Tiempo muerto
44 - 49
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
41 - 49
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
41 - 47
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
40 - 47
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
39 - 47
Sergio de Larrea [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sergio Llull
39 - 47
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
39 - 47
Matt Costello [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
39 - 47
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
39 - 47
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Trey Lyles
39 - 47
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
39 - 47
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
39 - 47
Técnica del entrenador [Real Madrid]
39 - 47
Primera falta personal de Gabriele Procida [Real Madrid] sobre Omari Moore
39 - 47
1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Josep Puerto
39 - 47
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
39 - 45
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore
39 - 45
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.
39 - 45
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
39 - 45
Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
36 - 45
El balón sale fuera.
36 - 45
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
34 - 45
Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
34 - 44
Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
34 - 43
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu
34 - 43
Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matt Costello.
34 - 43
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
34 - 43
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu
34 - 40
Tiempo muerto
34 - 40
1ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu
34 - 40
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
34 - 37
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
32 - 37
Gabriele Procida [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
32 - 37
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriele Procida
32 - 37
Primera falta personal de Ike Iroegbu [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
32 - 37
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
32 - 37
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
32 - 37
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.
32 - 37
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja
32 - 37
El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]
32 - 37
Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
32 - 37
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
32 - 37
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
32 - 37
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
32 - 34
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
29 - 34
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
29 - 31
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
29 - 31
2ª Falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote ofensivo.
29 - 31
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja
29 - 31
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja
29 - 31
Tiempo muerto
29 - 31
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
29 - 29
Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Gabriel Deck
29 - 29
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Bruno Fernando
29 - 29
1ª Falta personal en ataque de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Nate Reuvers
29 - 29
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
29 - 26
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
29 - 26
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el palmeo. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
29 - 26
Andrés Feliz [Real Madrid] roba el balón a Sergio de Larrea
29 - 26
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea
29 - 26
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
29 - 26
Bomba de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
29 - 26
Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
29 - 24
El balón sale fuera.
29 - 24
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
29 - 24
Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]
27 - 24
Inicio del segundo cuarto
27 - 24
Fin del primer cuarto
27 - 24
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
27 - 24
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
27 - 24
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
27 - 24
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
27 - 22
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
26 - 22
1ª falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
26 - 22
Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sergio de Larrea
24 - 22
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
24 - 21
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
24 - 20
1ª Falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.
24 - 20
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque
24 - 20
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque
22 - 20
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
22 - 20
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
22 - 20
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
22 - 18
Canasta de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
20 - 18
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote
20 - 18
1ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
20 - 18
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Usman Garuba
20 - 16
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
20 - 16
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
20 - 14
El balón sale fuera.
20 - 14
Tiempo de posesión agotado
20 - 14
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
20 - 14
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
19 - 14
1ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
19 - 14
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Neal Sako
17 - 14
Rebote ofensivo de Trey Lyles [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
17 - 14
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu
17 - 12
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre
16 - 12
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
15 - 12
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
14 - 12
1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.
14 - 12
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
14 - 10
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
11 - 10
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
11 - 10
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
9 - 10
Rebote ofensivo de Gabriel Deck [Real Madrid] tras fallar su propio triple
9 - 10
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
9 - 10
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
9 - 10
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
9 - 10
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
7 - 10
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
7 - 10
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
7 - 10
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers
7 - 10
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
5 - 10
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
5 - 8
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla
5 - 8
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
5 - 8
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
5 - 5
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
3 - 5
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
3 - 2
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3 - 2
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mario Hezonja coge el rebote
3 - 2
1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3 - 2
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Alberto Abalde
3 - 2
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
3 - 0
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
0 - 0
Inicio del partido
RMC
VAL
Tiros de 3
41.7%
58.3%
Tiros de 2
45.8%
54.2%
Tiros libres
63.6%
36.4%
Rebotes
50.0%
50.0%
|Nate Reuvers
|VAL
|10
|Kameron Taylor
|VAL
|8
|Darius Thompson
|VAL
|7
|Sergio de Larrea
|VAL
|7
|Mario Hezonja
|RMC
|7
|Facundo Campazzo
|RMC
|3
|Darius Thompson
|VAL
|2
|Sergio de Larrea
|VAL
|2
|Andres Rafael Feliz Sarita
|RMC
|2
|Ike Iroegbu
|VAL
|2
|Bruno Fernando
|RMC
|2
|Sergio de Larrea
|VAL
|2
|Alberto Abalde
|RMC
|1
|T. Lyles
|RMC
|1
|Neal Sako
|VAL
|1
|Andres Rafael Feliz Sarita
|RMC
|2
|Walter Samuel Tavares
|RMC
|1
|Gabriel Deck
|RMC
|1
|Gabriele Procida
|RMC
|1
|T. Lyles
|RMC
|1
|Nate Reuvers
|VAL
|3
|M. Costello
|VAL
|3
|Gabriel Deck
|RMC
|2
|T. Lyles
|RMC
|2
|Mario Hezonja
|RMC
|2
