Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escudo España

España

20:30h.

5

-

3

Grecia

Escudo Grecia
Eurobasket

Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Estadísticas

España

España

Grecia

Grecia

Tiros de 3

50.0%

50.0%

Tiros de 2

100.0%

0.0%

Tiros libres

nan%

nan%

Rebotes

nan%

nan%

Tyler Quincy DorseyGrecia3
Santiago Yusta GarcíaEspaña3
Joel ParraEspaña2
Sergio de LarreaEspaña0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas PapanikolaouGrecia1
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Alexandros SamontourovGrecia0
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Alexandros SamontourovGrecia0
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Alexandros SamontourovGrecia0

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia