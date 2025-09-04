Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Secciones
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14
5 - 3
Triple de Santiago Yusta [España]
2 - 3
Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Papanikolaou
2 - 0
Bomba de Joel Parra [España]
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
España
Grecia
Tiros de 3
50.0%
50.0%
Tiros de 2
100.0%
0.0%
Tiros libres
nan%
nan%
Rebotes
nan%
nan%
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|3
|Santiago Yusta García
|España
|3
|Joel Parra
|España
|2
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Papanikolaou
|Grecia
|1
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Alexandros Samontourov
|Grecia
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Alexandros Samontourov
|Grecia
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Alexandros Samontourov
|Grecia
|0
