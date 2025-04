La Feria del Libro de Málaga se hace fuerte en el Parque: más casetas y más días en su edición 2025

Paco Griñán Málaga Martes, 22 de abril 2025, 16:22 Comenta Compartir

Fue un experimento. A la Feria del Libro de Málaga no le quedó más remedio el año pasado que volver al Parque para crecer en casetas, pero lo hizo con «incertidumbre» por no decir miedo ya que tuvo que salir de allí hace algo más de una década por falta de ventas. Y el experimento no solo salió bien, sino excelente, según los libreros y editores, que la semana que viene regresan al céntrico escenario para inaugurar la 54 edición con novedades: más casetas (65 frente a las 54 de 2024), más días (12 jornadas hasta el 11 de mayo) y, por supuesto, más libros. Una feria con grandes números que espera a miles de lectores y que albergará bajo el toldo de sus 'stands' a decenas de escritores, entre los que destacan los escritores Lorenzo Silva, Sabina Urraca, Espido Freire, Ernesto Pérez Zúñiga; los músicos Loquillo y Rayden; el cineasta Rodrigo Cortés; la poeta rumana Ana Blandiana (Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024), y, por supuesto, el novelista venezolano afincado en la capital, Rodrigo Blanco Calderón, que ofrecerá el pregón inaugural.

Cartel de la próxima Feria del Libro de Málaga. Migue Fernández

«El cambio a la Plaza de la Marina hace unos años fue muy positivo por la afluencia y los resultados económicos, mientras que con el Paseo del Parque teníamos ese miedo porque podíamos crecer en número de casetas, pero no sabíamos si iba a funcionar en ventas. Todo evolucionó de una manera muy buena y fue muy positivo pese a que tuvimos días de lluvia«, ha valorado este martes en el salón de los Espejos del Ayuntamiento la presidenta de la Feria del Libro y propietaria de Rayuela, Noelia Clavero, cuyas palabras han sido refrendadas por el propio director de este evento, Manuel García Iborra: «Fue un experimento, pero en los primeros ya se vio que era todo un éxito. Este año ya estamos en 65 casetas y podemos decir que el Paseo del Parque es el sitio natural para la feria».

Con las expectativas en todo lo alto, la gran novedad de la programación de esta edición, que está organizada por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de la Fundación Unicaja, será la selección de firmas, que esta edición contará con relevantes autores del ámbito literario nacional, a los que se unen críticos, ilustradores, cineastas, músicos e 'influencers', entre otros. Además, la Feria de Libro colaborará por primera vez con el Festival Eñe, que organiza una edición primaveral en La Térmica los días 8 y 9 de mayo, coincidiendo con la feria, según ha explicado Pedro Bosquet, director general de Cultura de la Diputación, que también ha destacado la presencia del Centro del 27 en el evento libresco, la presentación del cuaderno 'Dardo, antes Sur' con motivo de la exposición 'Imprenta Sur (1925-2025). Cien años, cien objetos' en el MVA y la organización de una mesa redonda sobre héroes y cómics con los dibujantes Natacha Bustos, Carmen Carnero y Isaac Sánchez .

En la agenda también estará la última ganadora del Príncipe de Asturias de las Letras, la poeta rumana Ana Blandiana, junto a los escritores Sabina Urraca, Espido Freire, Ernesto Pérez Zúñiga, Mario Villén, Concha Pérez Rojas, Nuria Pérez, Alejandro Pedragosa y Lorenzo Silva, que llega con la última entrega de su conocido guardia civil Rubén Bevilacqua, 'Las fuerzas contrarias'. Más allá de la nómina de escritores, entre los autores con presentaciones y firmas figuran los historiadores Julián Casanova y José Calvo Poyato; los músicos Loquillo y Miguel Rivera (cantante de Maga); la 'influencer' Miriam Alegría; el crítico literario Rafael Narbona; la ilustradora Laura Agustí; los artistas Pablo Gallo y Rogelio López Cuenca; el director del programa 'Días de cine', Gerardo Sánchez; el ensayista Manuel Arias Maldonado, y los filólogos Alberto Gómez Font y Mar García Puig.

«Ya estamos en 65 casetas y podemos decir que el Paseo del Parque es el sitio natural para la Feria del Libro» Manuel García Iborra Director de la Feria del Libro de Málaga

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha presidido este martes la presentación de la 54 Feria del Libro y se ha interesado por la coincidencia del evento con la Noche en Blanco el próximo sábado 10 de mayo. «Para ese día hemos programado actos menos tradicionales», ha precisado el director del evento sobre la intervención esa jornada del cineasta Rodrigo Cortés ('Luces rojas'), el músico Rayden, la bloguera Marta León y la performance de Comando Psicográfico, en la que uno de sus miembros pintará con los ojos vendados en directo lo que le sugiere la música. Eso será un día antes de la clausura, mientras que la inauguración del próximo miércoles 30 de abril estará protagonizada por Rodrigo Blanco Calderón, que acaba de publicar el libro de cuentos 'Venecos' y que lleva años afincado en la capital. «Lo bonito de las ciudades es que los que las viven se hacen parte de ellas y, en su pregón, Rodrigo ha tirado del hilo para descubrir que tiene antepasados por Málaga», ha adelantado la presidenta de la Feria del Libro.

Junto al Ayuntamiento y Fundación Unicaja, la presentación de la próxima edición del evento también ha contado con la presencia de otros colaboradores, como la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Centro Andaluz de las Letras (CAL). En el acto también se ha recordado que el Premio Feria del Libro de Málaga 2025 será para Comic Stores, un reconocimiento a una de las librerías más destacadas de la provincia en el ámbito del cómic, el tebeo y la novela gráfica.