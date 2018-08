Felicidades, Superman DC celebra el ochenta cumpleaños del superhéroe más reconocible, que sigue dando pie a buenas historias Portada del primer cómic de superhéroes de la historia (junio de 1938) MIGUEL ÁNGEL OESTE Málaga Domingo, 5 agosto 2018, 01:20

Casi cualquier niño o adulto del planeta identifica a Superman. Es ver la S roja sobre el fondo amarillo y extender toda una mitología de valores y conductas. Superman es un símbolo claramente reconocible. Un personaje que representa muchas cosas: el sueño del inmigrante y, como creación de la Gran Depresión, es un referente de la era Roosevelt, de las políticas del 'New Deal' y de los ideales del sueño americano. Durante estas décadas, el personaje, como icono, ha funcionado como sistema interpretativo de la época. DC celebró su ochenta cumpleaños, el cual coincidió con otro hito: los 1.000 números de 'Action Comics', la cabecera donde se presentó el Hombre de Acero el 18 de abril de 1938, aunque en la portada aparece junio. Pero los precedentes de Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, no fueron precisamente los de un superhéroe. Amante de la ciencia ficción, Siegel escribió en 1933 'El reinado de los superhéroes', publicado en un fanzine, en el que el personaje era un villano. A partir de ahí modificaron al personaje hasta convertirlo en 1935 en alguien más heroico; entonces lo movieron por todas las editoriales pero el rechazo fue unánime. Años después, cuando la editorial Detective Comics buscaba material para una nueva cabecera, 'Action Comics', Shuster y Siegel lograron colocar por fin 'Superman', derechos que vendieron por solo 130 dólares, pues en esa época el negocio no estaba en los tebeos, sino en las tiras de prensa.

'Action Comics' fue un éxito gracias a Superman. Pronto se creó otra cabecera propia y empezaron a proliferar superhéroes como Batman, Green Lantern o Flash. Para Gustavo Martínez, editor de DC en España para ECC Ediciones, «la celebración que se produce con la publicación del número 1.000 de Action Comics pone de manifiesto que la idea y el concepto que hay detrás del personaje siguen vigentes tras 80 años de historia». Y es que durante décadas las historias de El Hombre de Acero han fascinado a jóvenes (y también adultos) al representar una respuesta fantástica y emocional a la realidad gris, sin olvidar las claves positivas que representa el personaje y que han influido en el estado de ánimo de este mundo pesimista, falto de esperanza, dominado por el miedo global a partir del 11-S. Superman y Clark Kent son, tal vez, una respuesta a estos tiempos sombríos. Como advierte Martínez: «Son miles las historias del personaje que se pueden encontrar, pero esa no es la única parte importante de su leyenda, sino también cómo el personaje ha dado el salto desde las viñetas al imaginario colectivo. Posiblemente sea uno de los iconos culturales más importantes del siglo XX».

Desde aquella mítica portada del número 1 de 'Action Comics', en la que Superman levanta un coche (portada que se ha homenajeado hasta la saciedad), hasta la del número 1.000 de Jim Lee con Superman de pie con los brazos en jarras mirando Metrópolis con la bola del Daily Planet detrás, el superhéroe ha luchado contra la injusticia, desde la social, en la primera etapa, combatiendo contra políticos corruptos, ladrones o mafiosos, pasando por la Segunda Guerra Mundial, a la planetaria más tarde en historias extraordinarias contra terribles enemigos como Braniac, aunque Lex Luthor siempre será su mayor sombra. A lo largo de estos años muchos dibujantes españoles han dibujado a Ka-El. El primero fue José Luis García López, que lo dibujó en los años setenta. Un Superman que todavía hoy se toma de referencia. Carlos Pacheco, Kano, Jorge Jiménez, Germán García, Jesús Merino, o la malagueña Carmen Carnero que lo dibujó en 'Bombshells', fuera de la continuidad del personaje, son algunos de los artistas que lo han diseñado. Para Germán García representa la inocencia. «Es un superhéroe absoluto educado por una familia de valores muy tradicionales en un entorno rural, así que para él resulta más fácil enfrentarse a las grandes amenazas que a las zonas grises de la sociedad y las relaciones humanas. Siempre le he visto más como Clark Kent, incluso cuando viste de Superman», confiesa.

Un bebé procedente del desaparecido planeta Krypton, criado en Smallville, Kansas, un pequeño pueblo típicamente americano, se convierte en el mayor superhéroe del planeta. Superman es sobre todo un ejemplo de cómo el mecanismo de identificación típicamente americano se desarrolla en la consciencia colectiva del hombre proyectando ideales que pasan a convertirse en mito universal, en cultura pop, siendo algo más allá del medio donde nació. En cambio, no todos lo ven así. Elisa McCausland, autora del libro 'Wonder Woman. El feminismo como superpoder', considera: «La fórmula superheroica heredada no parece querer ir más allá del gesto; mucho menos cuestionar hasta qué punto el superhéroe representa orgullosamente los intereses del sistema. Por mucho que se insista en que la 'S' significa 'Esperanza', Superman llega a su ochenta cumpleaños agotado, incapaz de iluminar a otros. Los tiempos han cambiado, y el superhéroe con ellos». Un tiempo en el que la relevancia del género de superhéroes parece encontrarse en las producciones audiovisuales. De hecho, se puede decir que el modelo de cine de superhéroes moderno se encuentra en el 'Superman' de Richard Donner de 1978. Una película familiar que abrió el camino a futuras adaptaciones y que, además, fue un éxito rotundo a pesar de los problemas para levantarla. Pero si el cine siempre ha mirado al mundo de las viñetas para potenciar su fábrica de sueños, lo que sucede en la actualidad no tiene precedentes, y eso se debe en gran medida a la voracidad del cine digital, porque quizá representa un modo de representación idóneo para el cine 'mainstream'. A diferencia de McCausland, la dibujante Carmen Carnero sí tiene claro la relevancia actual de Superman: «No es sólo un personaje, creó un género que desde sus comienzos hasta nuestros días se ha mantenido fiel tanto en su estética como en sus valores. Fue y sigue siendo un referente a todos los niveles, el germen de un género artístico. Esa semilla ha sido capaz de traspasar las barreras del papel, inspirar y formar parte de la cultura popular.»

Nuevo reinicio

Desde 1986, año en que John Byrne reinició el personaje tras 'Crisis en Tierras Infinitas' (Marv Wolfman y George Pérez), no había tanta expectación con una nueva reescritura de Superman que con la llegada de Brian Michael Bendis. Es más, la miniserie de Bendis tiene por título 'Man Of Steel'. Una clara alusión al Superman de Byrne, en el que volvió a captar la humanidad del personaje desprendiéndolo del aura divina que le precedía. A pesar de las buenas críticas de los primeros números (en España no llegará hasta finales de año) para Jon Sedano, director de la web La Casa de El, «el único reinicio que ha tenido razón de ser es el de Byrne, porque después de cincuenta años habían convertido al Hombre de Acero en un dios y estaba muy descompensado dentro del Universo DC. El resto de cambios (Nuevos 52 o los añadidos de Romita entre otros) obedecen a campañas de marketing que apenas modifican la mitología del primer superhéroe». Sea como fuere, el Hombre del Mañana, dentro de las rígidas directrices en las que se enmarcan la mayoría de los iconos de DC y Marvel, sigue de un modo u otro generando buenas historias, dentro o fuera de la continuidad, al tiempo que sigue dando pie a adaptaciones de todo tipo.