Guadalindie 2025: la carrera de obstáculos para hacerse hueco en la industria de los videojuegos

En sus cabezas no está crear los nuevos Super Mario, Minecraft o Fortnite. Ni siquiera el Hollow Knight o el Cuphead, títulos en sus orígenes independientes pero que después lograron llegar al gran público. Su gran reto es simplemente desarrollar un videojuego y lograr que se publique, llegar al mercado y que el público en general pueda disfrutar de él. De eso se habla estos días en Guadalindie 2025, la feria del videojuego independiente que celebra viernes y sábado su segunda edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Allí unos 80 expositores de pequeños estudios o empresas independientes de toda España y algunos del extranjero muestran sus videojuegos, -algunos de ellos acabados, la mayoría aún en fase de desarrollo- y tratan de llamar la atención del público y, en el mejor de los casos, que un 'publisher' o empresa editora se muestre interesada en financiar y publicar el juego. Algo que no es nada fácil.

«Esto es una carrera de obstáculos en la que tienes que aprender prácticamente de todo. Hay muy pocas ayudas y sacar adelante sólo un prototipo es dificilísimo», cuenta Lluis Palermo, uno de los desarrolladores independientes que está estos días por Málaga. Junto a su compañeo Iván Ramos forman Narvalian Games y se han pegado 20 horas de coche desde Girona hasta la capital de la Costa del Sol para poder mostrar 'Un Sant Jordi de Paper' un videojuego de plataformas basado en la leyenda de Sant Jordi y el Dragón con una estética colorista que recuerda al mítico Paper Mario. «El año pasado conocimos Guadalindie y nos propusimos venir este año con un proyecto que presentar y aquí estamos», comenta Lluis, que sostiene que la industria 'indie' se sostiene gracias a la «pasión» que le ponen los desarrolladores.

Coincide con el planteamiento David González, de More-Retro Games, de Cantabria, que reparte por la feria Guadalindie octavillas de su juego 'Photophoboy', un juego de acción y plataformas de estilo retro. «El objetivo aquí es darnos a conocer, que el público pueda jugar y recoger sus impresiones, conocer a otros desarrolladores y aprender para en un futuro poder publicar el juego», relata. En esta segunda edición de la feria se ha aumentado el número de expositores y también la organización ha recibido muchas más propuestas de todo el país, por lo que algunas decenas se han quedado fuera de esta edición por falta de espacio. «Este año se nota que es la segunda edición, no partimos de cero como en 2024», comenta Raúl López, director de Guadalindie y miembro de MálagaJam, asociación que organiza el evento en colaboración con FYCMA y el Ayuntamiento de Málaga. El Polo Nacional de Contenidos Digitales y La Caja Blanca -Área de Juventud-, ambos del Ayuntamiento de Málaga; el Ministerio de Cultura; Delvolver Digital; Spacejazz Games; The Game Kitchen, y Mameshiba Games actúan como patrocinadores del evento

«Nuestra feria ya se ha dado a conocer en el sector y algunos invitados internacionales del año pasado, como Daniel Mullins, nos aportaron contactos y nos ha abierto puertas», comenta. De hecho en esta edición se ha enfatizado la presencia internacional, con ponentes como el japonés Keita Takahashi, el británico Sam Barlow o la canadiense Victoria Tran, entre muchos otros. Uno de los puntos fuertes de Guadalindie son las más de 30 horas de charlas y talleres que se organizan con profesionales del sector que pueden ser muy útiles para los nuevos desarrolladores. Además, en la feria también hay una zona de negocios orientada a la industria, donde los estudios participantes pueden presentar sus proyectos y buscar posibilidades de financiación y publicación con empresas importantes como Critical Reflex, Raw Fury o Devolver Digital.

«Nuestro consejo es preguntes todo lo que puedas preguntar a todo el mundo», dice Gabriel Farfan, que junto su hermano Álvaro presentan desde Getafe 'Die in the Dungeon', un juego de rol por turnos de construcción de mazo en el que, en vez de cartas, se usan dados y que ya está publicado es la plataforma de distribución digital Steam, aunque con acceso anticipado porque aún no está acabado. «Venir a ferias como la de Málaga nos da la oportunidad de ver a la gente jugando a nuestro proyecto, recibir sus opiniones y poder mejorar las cosas», sostiene.

Entre todas las propuestas llegadas de distintos puntos de España hay por supuesto también videojuegos con sello malagueños. Varios de ellos con pasado o presente en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Alan Turing de Málaga, que cuenta con un Máster de Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. De allí por ejemplo sale Manquita Games y su juego 'Psiquiasis', una idea de juego de terror de supervivencia a lo 'Resident Evil' en el que tienes que lograr escapar de un psiquiátrico. «Somos un grupo de cinco alumnos los que hemos realizado esta 'demo' en apenas un mes y para nosotros estar en Guadalindie es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y conocer a otras personas del sector», relata Cristina Delgado.

Después de la jornada más dedicada al sector profesional de este viernes, el sábado Guadalindie vuelve a abrir sus puertas al público general de 10.00 a 20.00 horas en el Palacio de Ferias. Las entradas cuestan 5 euros y es una gran oportunidad para probar videojuegos que, quién sabe, lo mismo están dentro de unos años en todas las videoconsolas más conocidas.