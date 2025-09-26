BBVA apoya la primera San Diego Comic-Con Málaga en su apuesta estratégica por los jóvenes y la innovación

El pasado fin de semana, se celebró la primera edición internacional de la San Diego Comic-Con Málaga, que por primera vez en sus ... más de cinco décadas de historia tuvo lugar fuera de Estados Unidos. Con BBVA como patrocinador oficial, el evento reunió en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) a unos 120.000 asistentes procedentes de más de veinte países.

El patrocinio de la San Diego Comic-Con Málaga se enmarca en la estrategia de BBVA de establecer vínculos con las nuevas generaciones a través de ámbitos culturales de gran relevancia, como la cultura pop. La entidad busca asociar su presencia a valores como la creatividad, la innovación y la construcción de comunidad, que forman parte de su propuesta de futuro.

Desde La Base, el stand de BBVA en la San Diego Comic-Con Málaga, se invitó al público a protagonizar su particular viaje del héroe, brindándoles una serie de experiencias. Durante las tres jornadas, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en un sorteo para clientes cuyo premio ha sido un viaje a la Comic-Con de San Diego 2026. Además, el espacio también ofreció al público una máquina de aire con premios inmediatos, entre los que se incluyeron las icónicas gafas Ray-Ban Wayfarer. Iniciativas que potenciaron el carácter lúdico de la propuesta.

Además, BBVA puso a disposición de los asistentes una experiencia digital interactiva, facilitando la creación de tarjetas personalizadas. Gracias a la inteligencia artificial en la 'app' de BBVA, los visitantes, sean clientes o no, convirtieron una fotografía en un avatar al más puro estilo dibujo animado, eligiendo entre dos fondos temáticos (rayos o palmeras) e imprimiendo el resultado en un soporte tipo tarjeta bancaria. No se trata de una tarjeta real, sino de un recuerdo personalizado que se entregó dentro de un díptico de cartón, acompañado de información sobre la funcionalidad de personalización de tarjetas disponible en la app de BBVA.

La agenda de BBVA en la Comic-Con Málaga se completó con una retransmisión en directo o 'live streaming' conducida por el célebre creador de contenido malagueño IlloJuan, junto al músico SpokSponha y el streamer ElBokeron, retransmitida desde el propio 'stand'.

En este espacio también se informó al público asistente de las activaciones y productos del banco especialmente enfocados a las nuevas generaciones, acercando la marca al público joven asistente al evento en un tono cercano y digital.

Asimismo, los fans del cómic tuvieron la oportunidad de participar en una clase magistral de dibujo e ilustración dirigida por Salva Espín, ilustrador de Marvel Comics, que concluyó con la entrega para todos los asistentesde 'stickers' coleccionables con ilustraciones realizadas en exclusiva para la ocasión por el célebre artista.

Mucho más que un evento cultural

Francisco Javier Jerez, director territorial Sur de BBVA, acompañado por José María Hernández, director de zona de la provincia, participó en la jornada inaugural, junto a autoridades y organizadores. «La San Diego Comic-Con Málaga es mucho más que un evento cultural; es un espacio donde nacen ideas, se comparten pasiones y se construye comunidad. En BBVA queremos estar presentes acompañando a los jóvenes con herramientas que les ayuden a ganar autonomía y construir su propia historia de independencia financiera», señaló.

«Para BBVA este apoyo es más que un patrocinio, es una apuesta por Málaga, una ciudad con una economía en crecimiento, que ha experimentado una importante transformación en los últimos años hasta situarse en un polo de atracción de empresas, de inversión, de innovación y, cómo no, de eventos culturales, como el que hoy presentamos», destacó el director territorial durante la jornada inaugural.

También recalcó que este patrocinio oficial supone «una apuesta por los jóvenes. San Diego Comic-Con Málaga es un evento intergeneracional, pero que conecta especialmente con los jóvenes y que nos va a permitir estar donde ellos están, escucharlos y hablar con ellos en un lenguaje que entienden y aprecian. Es la oportunidad de demostrar que no somos «otro banco más» que habla de juventud en abstracto, sino el banco que está presente en su día a día, acompañándolos siempre que lo necesiten».

«En BBVA estamos decididos a dar un paso adelante para ayudarles; queremos acompañarles en su voluntad de llegar más lejos y momentos vitales tan relevantes como el de la transición hacia su independencia financiera», apuntó.

«No es únicamente un evento cultural de gran proyección mediática internacional, sino una plataforma para conectar con el público joven en sus propios códigos, desde lo que verdaderamente les importa», subrayó el director, que valoró la San Diego Comic-Con Málaga como «un símbolo del futuro que queremos construir junto a las nuevas generaciones».