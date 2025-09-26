Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Javier Jerez, director territorial Sur de BBVA, junto a autoridades y organizadores en la inauguración de San Diego Comic-Con Málaga.
Hablemos de cultura

BBVA apoya la primera San Diego Comic-Con Málaga en su apuesta estratégica por los jóvenes y la innovación

El patrocinio oficial del evento se enmarca en la estrategia de BBVA de establecer vínculos con las nuevas generaciones a través de ámbitos como la cultura pop

SUR

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:21

El pasado fin de semana, se celebró la primera edición internacional de la San Diego Comic-Con Málaga, que por primera vez en sus ... más de cinco décadas de historia tuvo lugar fuera de Estados Unidos. Con BBVA como patrocinador oficial, el evento reunió en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) a unos 120.000 asistentes procedentes de más de veinte países.

