Un día de colegio entre fogones

Pablo Calvente y Claudia Ruiz, de nueve años, no están en la misma clase, pero se han sentado juntos «porque son vecinos», y no paran de mirar hacia el mural en el que están sus dibujos, el motivo por el que se han ganado estar hoy en la segunda edición del evento solidario Chefs&Kids. «Tenemos muchas ganas de empezar a jugar con los cocineros», afirman con alegría.

Como ellos, casi 150 niños de varios colegios de Marbella y de la Fundación Andrés Olivares han podido disfrutar de unos divertidos talleres impartidos por 26 chefs de todo el país, que suman 47 estrellas Michelin.

El objetivo principal de estos talleres es fomentar el interés por la gastronomía desde la infancia e inculcarles una alimentación saludable de la mano de Martín Berasategui, Ángel León, Eneko Atxa, Elena Arzak, Paolo Casagrande, Dani García, Paco Roncero, Diego Guerrero, Paco Pérez, Fina Puigdevall, Mario Sandoval, Kiko Moya, Jesús Sánchez, Richard Camarena, Ramón Freixa, Erlantz Gorostiza, Ricardo Sanz, Paco Morales, Diego Gallegos, José Carlos García, Marcos Granda, Juanlu Fernández, Benito Gómez, Juan José Carmona, Mauricio Giovanini y Diego del Río, que han querido sumarse a esta iniciativa bajo el lema 'Con la comida sí se juega', cuyos fondos irán destinados a la Fundación Aladina, dedicada a ayudar a niños y adolescentes que padecen cáncer y a sus familias.

El hotel Los Monteros de Marbella ha sido el encargado de acoger por segundo año consecutivo este evento solidario, en el que han participado numerosas empresas y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y de la Diputación de Málaga a través de la marca 'Sabor a Málaga'.

Cada una de las mesas de juego trataba de una temática, como 'Universo Joselito', 'Los colores de la huerta','Técnicas de emplatado' en la que los chefs han podido enseñar a los niños a hacer platos como el guacamole con cherries, una combinación que a Ariadna y Laura les ha encantado. «Es un día super chulo, estamos aprendiendo mucho», comentan mientras Paco Roncero y Paco Pérez les enseñan a emplatar su creación.

Verduras, ibéricos, frutas, aceite, queso o helados han sido algunos de los ingredientes que han estado presentes en las mesas de elaboración. Aroa y Adriana estaban «muy nerviosas» al empezar, pero se han ido soltando y sus platos han sido todo un éxito. «Nos está encantando, no nos creemos que nos hayan seleccionado para venir», comentaban entusiasmadas.

Los chefs también disfrutaron como niños. «A nosotros nos cuesta muy poco aportar nuestro granito de arena y para otras personas supone mucho, por eso estamos aquí y lo seguiremos haciendo», explicó Dani García, encantado de poder participar, al igual que Martín Berasategui. «No hay cosa más bonita que los niños, no somos nada si no echamos una mano», afirmó.

Para seleccionar a los niños que participarían en este evento tan especial, se llevó a cabo un concurso en los colegios, en el que los alumnos tenían que hacer un dibujo relacionado con la cocina. «Hemos tenido que elegir entre más de 100 dibujos, ha sido muy difícil, porque todos lo habían hecho genial», explica Miriam Gallardo, profesora de plástica del Colegio Platero de Marbella.

Para Mario, la cocina es un tigre con gorro de cocinero. «El tigre me salió bien y le puse un gorro, para que parezca un chef», comenta. Para Carlota, Marbella no podía faltar en el dibujo. «Se me ocurrió pintar unos espetos de sardinas, pensé en la playa del Cable y en una comida tradicional de aquí», recuerda.

Y Saray hace honor a la creatividad de los chefs. «El dibujo se llama 'el chef imaginario' porque se imaginan muchas cosas cuando cocinan y hacen de todo», comenta con sus compañeros de clase, que no conseguían ponerse de acuerdo en quién había hecho el mejor plato. «Todos son bonitos, hemos decorado helados, ensaladas… ha sido muy divertido», explicaban Daniela e Ismael mientras probaban sus creaciones.

Tras los talleres, los niños han disfrutado de una 'gymkana' en la playa de Levante de Puerto Banús, y el broche final del evento será esta noche, en la cena benéfica a la que asistirán más de 200 comensales. El menú degustación estará elaborado por los chefs Dani García, José Carlos García, Benito Gómez, Diego Gallegos, Mauricio Giovanini, Juan José Carmona, Marcos Granda y Diego del Río, junto al equipo de restauración del hotel Los Monteros y su chef ejecutivo, Sebastián Conejo.

Además, la gala estará conducida por el presentador Jaime Cantizano y estará amenizada por la actuación musical de la actriz y cantante Inma Mira, y ha superado todas las expectativas. «Hay lleno completo para esta noche, estamos encantados de que este evento se realice en Marbella y siempre tendréis nuestro apoyo», destacó Ángeles Muñoz, también presente en el evento, que además anunció que Marbella optará a ser capital gastronómica. «Será un valor añadido para el turismo».

Este evento solidario, que espera repetir en 2020 por tercer año consecutivo, está ideado por Ávalon PR+ y cuenta con el patrocinio del hotel Los Monteros, la Fundación Emilio Moro, Joselito, Kymco, Ayuntamiento de Marbella y la Diputación de Málaga.

Además, cuenta con la colaboración de Le Cordon Bleu Madrid, In Travel, Cookplay, Huitres Amelie, Monti London Dry Gin, The Original Premium Tonic Water, Boqué Group, Puerto Banús, Agua EnCaja Mejor, Pink Albatross y Uniformes Luque.