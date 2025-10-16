Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jesica Trujillo, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena; Manuel López Mestanza, vicepresidente de la Diputación de Málaga; y Jaime Noguera, director del FICCAB, durante la presentación de la nueva edición del festival.
Extra FICCAB

El FICCAB celebra una de sus ediciones más internacionales con los premios a Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava

El festival también galardonará a la actriz Macarena García y al director Nacho Vigalondo en su 24º edición, que se celebrará del 18 al 25 de octubre

SUR

Benalmádena

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:10

El Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de Benalmádena (FICCAB), celebra del 18 al 25 de octubre una de sus ediciones más internacionales, ... con la entrega a los realizadores Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava de su Premio Internacional y Premio Internacional Especial, respectivamente. Un doblete con el que el festival vuelve a demostrar su carácter heterogéno y desprejuiciado, reuniendo en el palmarés de esta edición el cine de autor de aliento trascendetal de Zanussi con la feroz inventiva y plasticidad de la obra de Bava, uno de los grandes maestros del giallo.

