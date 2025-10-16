El FICCAB celebra una de sus ediciones más internacionales con los premios a Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava

El Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de Benalmádena (FICCAB), celebra del 18 al 25 de octubre una de sus ediciones más internacionales, ... con la entrega a los realizadores Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava de su Premio Internacional y Premio Internacional Especial, respectivamente. Un doblete con el que el festival vuelve a demostrar su carácter heterogéno y desprejuiciado, reuniendo en el palmarés de esta edición el cine de autor de aliento trascendetal de Zanussi con la feroz inventiva y plasticidad de la obra de Bava, uno de los grandes maestros del giallo.

Nacido en Varsovia en 1939, Krzysztof Zanussi es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un autor excepcional que ha sabido mantener su voz propia incluso a contracorriente, alcanzando un reconocimiento universal. Su cine, profundamente marcado por la influencia de Dreyer, Bergman o Munk, plantea con audacia y sensibilidad cuestiones trascendentales sobre la vida, la fe, la ciencia y el destino humano. Zanussi ha sido galardonado con numerosos premios por su obra cinematográfica y su labor intelectual, incluyendo el Premio Platinum Lion en el Festival de Cine Polaco en 2019, el Premio a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de India en 2012, y reconocimientos en festivales de Venecia, Cannes, Berlín, Montreal y Moscú.

Krzysztof Zanussi.

Por su parte, Lamberto Bava es un nombre imprescindible en la historia del cine fantástico europeo. Siendo hijo del legendario Mario Bava, pionero del horror gótico y del giallo italiano, Lamberto creció entre platós, cámaras y efectos especiales artesanales. Sin embargo, lejos de vivir únicamente a la sombra de su padre, supo transformar esa herencia en un estilo propio, desarrollando una carrera que le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas del terror italiano de los años ochenta y en un auténtico renovador del fantástico televisivo en la década siguiente.

Lamberto Bava.

Premios de Dirección e Interpretación

En su vigésimo cuarta edición, el FICCAB también galardonará a importantes figuras del cine español. La actriz Macarena García, ganadora de un Goya con Blancanieves (Pablo Berger), recibirá el Premio de Interpretación. Se trata, en palabras del codirector del festival, Jaime Noguera, «de una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Dueña de una mirada expresiva y una presencia magnética, García ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la entrega y una constante búsqueda de nuevos registros interpretativos».

Desde su irrupción en el cine con Blancanieves de Pablo Berger (papel que le valió la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián y el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación), su carrera ha evolucionado de forma brillante tanto en el cine como en el teatro y la televisión. En la gran pantalla ha destacado en títulos como Casa en llamas, La llamada, Ventajas de viajar en tren, Paraíso o Las niñas de cristal, mostrando siempre una naturalidad excepcional y una profundidad emocional que trasciende la pantalla.

Por su parte, el director Nacho Vigalondo, conocido por sus trabajos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, recibirá el Premio de Dirección. Nominado al Oscar en sus inicios con el cortometraje 7:35 de la mañana, el cineasta acaba de estrenar su último largometraje, Daniela Forever, protagonizado por Henry Golding y Beatrice Grannò, además de ser el creador de una de las series de culto de Netflix más recientes, Superstar, una personal aproximación al fenómeno televisivo suscitado por la irrupción a principios de los 2000 de la cantante Tamara. En 2022 estrenó Nuestra bandera significa muerte, una serie estadounidense en la que dirige varios episodios junto a Taika Waititi (Thor: Love and Thunder, Jojo Rabbit).

Ampliar Nacho Vigalondo.

En palabras de Jaime Noguera, director del festival, Vigalondo es «un cineasta excepcional, polifacético y sin complejos que se ha labrado un lugar destacado tanto en el cine español como en el panorama internacional. Con una obra que desafía géneros (ciencia ficción, thriller, comedia, drama, fantástico…), Vigalondo ha demostrado que el cine popular puede ser también inteligente, arriesgado y lleno de matices».

Premios a Elvira Lindo, Manuel Bellido y Alexis Morante

Durante esta edición el FICCAB también galardonará a la escritora Elvira Lindo, el periodista Manuel Bellido y el director y guionista Alexis Morante. El festival reconoce la brillante trayectoria de la escritora, periodista y guionista, con una obra que ha marcado a varias generaciones. Manuel Bellido recibirá el Premio Especial por cuatro décadas divulgando el cine español y la evolución del cine andaluz, desde los primeros Goya de Benito Zambrano hasta el éxito internacional de Alberto Rodríguez. Además se ha hará entrega del premio El Cine como Lenguaje de Paz al director y guionista Alexis Morante, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con un cine que fomenta valores de respeto, solidaridad y entendimiento entre culturas.

Sección oficial internacional y paritaria

Para la Sección Oficial, se han recibido más de mil cortometrajes internacionales desde países como Irán, Corea del Sur, Canadá, Chile, Brasil, Serbia, Colombia, Argentina y España. Cabe destacar que veinte de los cortometrajes presentados son de Málaga, optando todas ellas a ganar los más de 3.000 euros que otorga el FICCAB. En total, competirán 30 cortometrajes, con paridad en la dirección, además de haber cinco cortos que optan al Mejor Cortometraje Malagueño. Entre los cortos nacionales, destacan la vuelta al cortometraje de Daniel Sanchez Arevalo, Javier Marco y Javier Fesser (ganadores todos ellos del Premio al Mejor Cortometraje en el FICCAB en ediciones anteriores) con Pipiolos (con Marta Etura), Insalvable (con Pedro Casablanc y Javier Pereira) y Depredador.

La Sección Oficial también cuenta con el debut en la dirección de Eduard Fernandez con El otro y de Vanesa Romero con Sexo a los 70; la animación con Adiós, de José Prats (nominado al BAFTA) y Pobre Marciano, de Alex Rey; y otros trabajos protagonizados por Fernando Tejero, Almudena Amor, Álvaro Cervantes, Eva Llorach y Carlos Santos, entre otros.

Actividades paralelas

Además de su Sección Oficial, dedicada al cortometraje, el FICCAB dedicará proyecciones especiales a sus homenajeados como Éter (Krzysztof Zanussi) o Demons (Lamberto Bava), una proyección muy especial que contará con la presencia del director de culto Lamberto Bava, acompañado de la actriz Fabiola Toledo, y el autor del libro Demons: La pesadilla retorna Pedro José Tena.

Otra de las publicaciones de este año en el FICCAB es el libro de Juan Antonio García Borrero (uno de los críticos e investigadores más reconocidos del cine cubano contemporáneo) Diccionario de las relaciones cinematográficas Cuba/España en colaboración con la Academia de Cine de España, el Festival Internacional de Cine Social Castilla-La Mancha, y la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano propone por primera vez una historia transnacional de los vínculos cinematográficos entre Cuba y España.

Manuel Tallafé presentará el viernes 24 la película Mi adorado Monster (Víctor Matellano), que narra de forma creativa y en tono de comedia, con pequeños tientes de drama, la gestación de una de las películas malditas del cine español: Los resucitados, un film de Arturo de Bobadilla, de tortuosa y caótica producción, que tardó veintitrés años en estrenarse.

Entre las sesiones especiales destacan también documentales andaluces como Lorca en la Habana (José A. Torres y Antonio Manuel), que se celebrará en colaboración con el Cinefórum Cineclub Más Madera, o Arcoíris en blanco y negro (Kike Mesa). Lorca en la Habana trata sobre el viaje de Federico García Lorca a Cuba en 1930. Descubrimos su huella en la música, la poética, la escena dramática y la narrativa actual de la isla, pues ningún otro poeta del mundo ha sido en Cuba tan aclamado, leído y representado como él. Arcoíris en blanco y negro es un documental que narra la historia del colectivo LGTBI, explorando sus luchas, logros y la evolución de sus derechos a lo largo del tiempo, haciendo un viaje desde lo próximo a lo universal. A través de experiencias y vivencias de personalidades, activistas, artistas, periodistas y destacados conocedores de la historia del colectivo LGTBQ+.

Una de las actividades más celebradas será el taller práctico, impartido por Minichaplin, Hoy la banda sonora eres tú, una «experiencia total, divertida y creativa, para comprobar que el cine es mucho más que imagen. Y que lo que suena sirve precisamente para que sintamos aún más lo que vemos».

Además, distintos centros escolares participarán en las Matinales de Cine. Junto a una serie cortometrajes seleccionados, se proyectará un programa especial patrocinado por Acosol (empresa pública para la gestión del ciclo integral del agua dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol) dedicado a los más pequeños, que estará centrado en el agua como recurso imprescindible y enfocado en la importancia de la sostenibilidad. Por ello, se distribuirá una serie de materiales didácticos entre los más pequeños.

Bulgaria y Argelia, países invitados

Como es ya habitual, en la búsqueda de las cinematografías de más complicada distribución, el FICCAB se fija este año en la producción de cortometrajes de un país africano, nuestro olvidado vecino de Argelia, además de la realidad del género corto de países como Bulgaria, en colaboración con la oficina de Antena Desk del país balcánico.

Otro país invitado es Corea, a cuya cultura (en especial al fenómeno del K-Pop) el festival dedicará un día especial para los jóvenes con concursos de baile, talleres de escritura coreana y proyecciones especiales en las que realizarán sorteos y distintas actividades. Este día especial es organizado con la colaboración de la asociación sin ánimo de lucro Hallyu, que tiene como propósito dar a conocer la cultura asiática por diferentes zonas de Andalucía y que incluye en su trabajo a niños y adolescentes de distintos ámbitos, incluidos adiagnosticados con TDAH, problema psicomotriz, inmaduracion, trastorno del espectro autista, etc.