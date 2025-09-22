La Feria de San Miguel 2025 ya está aquí y en ACET no nos la podíamos perder

Torremolinos ya respira feria. Las calles se llenan de color, música y alegría con motivo de la Feria de San Miguel 2025, una de las ... citas más esperadas del calendario local y que este año llega con una novedad muy especial: por primera vez, la feria se celebrará en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Costa del Sol. Una ubicación que acerca la fiesta a vecinos, comerciantes y visitantes, reforzando ese carácter abierto y cercano que siempre ha tenido nuestra feria.

La Feria de San Miguel es una tradición, y es también una oportunidad para poner en valor lo que somos como ciudad: un lugar donde conviven historia, cultura, hospitalidad y un tejido productivo que da vida a nuestras calles durante todo el año. Y precisamente por eso, desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET) y el CCA Torremolinos Abierto, hemos querido sumarnos de una manera muy especial: instalando nuestra propia caseta en la sede de ACET.

Ampliar

Esta caseta no es una caseta cualquiera. Es un espacio de encuentro y convivencia pensado para nuestros socios, comerciantes y amigos de Torremolinos. Un rincón donde la feria se siente de cerca, donde se brinda por la tradición y donde, además, se estrechan lazos entre quienes compartimos un mismo objetivo: mantener vivo y fuerte el comercio local. Porque la feria, más allá del rebujito, los bailes y el ambiente festivo, también es una excusa perfecta para hacer comunidad.

Ampliar

Y para que no te lo pierdas, toma nota: los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre a partir de las 13:00 horas nuestra caseta se llenará de ambiente festivo con la presencia de socios, comerciantes, vecinos, amigos y también representantes institucionales que se sumarán a la celebración. Será el momento ideal para reencontrarse, charlar, compartir impresiones y brindar juntos por nuestras tradiciones… y por el futuro de nuestros negocios.

ACET y el CCA: mucho más que comercio

Todo esto cobra aún más sentido si recordamos de dónde venimos. La ACET nació en 1989 con un compromiso claro: promocionar los intereses de los comerciantes y empresarios de Torremolinos, apoyando al pequeño negocio, acompañando a los emprendedores y contribuyendo al desarrollo económico de nuestro municipio. Durante más de tres décadas hemos estado presentes en la vida local, no solo como asociación, sino como motor de unión y representación de quienes trabajan cada día para que Torremolinos siga siendo un referente.

Ampliar

Y en 2018 dimos un paso más con la creación del CCA Torremolinos Abierto, un proyecto que surgió dentro de ACET con una meta ambiciosa: conseguir el reconocimiento del Centro Histórico Urbano de Torremolinos como Centro Comercial Abierto de Andalucía, un distintivo otorgado por la Junta de Andalucía. Este reconocimiento, que ya es una realidad, nos permite gestionar de forma más eficiente una zona concreta del municipio, impulsando tanto su desarrollo comercial como urbano, y ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio más atractivo, moderno y dinámico.

En otras palabras: trabajar para que comprar en Torremolinos sea una experiencia cómoda, cercana y de calidad, que nos diferencie como destino comercial y turístico.

Feria, tradición y futuro

La instalación de nuestra caseta de feria no es un gesto simbólico, es una manera de acercar la feria al día a día de los comerciantes, de demostrar que estamos presentes en las tradiciones locales y que el comercio forma parte esencial de la vida de Torremolinos. Es también una invitación a nuestros socios para que participen, se reúnan, compartan experiencias y conecten con otros socios en un ambiente diferente, festivo y enriquecedor.

Ampliar

Porque al final, la feria es eso: un lugar de encuentro. Y en ACET creemos que cada encuentro suma, que cada conversación puede abrir nuevas oportunidades y que cada brindis compartido fortalece la comunidad.

Así que este año, además de pasear por la Plaza Costa del Sol y disfrutar de la feria en todo su esplendor, te invitamos a hacer una parada en nuestra sede: La cACETa de la ACET. A descubrirla, a charlar con otros comerciantes, a reforzar lazos y a sentir que todos formamos parte de un mismo proyecto: un Torremolinos con un comercio vivo, cercano y lleno de duende.

Nos vemos en la feria.