PSOE y Cs se acusan de haber incumplido el pacto de gobierno Maldonado, ayer tras hacer las declaraciones. :: i. gelibter A la espera de lo que ocurra en la comisión de seguimiento del viernes, ambas formaciones evitan romper el acuerdo de forma unilateral IVÁN GELIBTER Miércoles, 16 enero 2019, 00:55

El matrimonio mal avenido en el que se ha convertido el pacto de gobierno entre Cs y PSOE en Mijas vivió ayer un nuevo capítulo, en el que tanto el alcalde, Juan Carlos Maldonado (Cs), como el teniente de alcalde, Josele González (PSOE) acusaron al otro de haber incumplido el pacto. Aún así, ninguno de los partidos quiso hablar de ruptura y llevar consigo la responsabilidad unilateral de la misma; al menos hasta que se celebre la comisión de seguimiento del pacto, que según fuentes consultadas se celebrará este próximo viernes con la presencia de los 12 concejales.

Según el primer edil, uno de los principales puntos del acuerdo entre ambos partidos era la transparencia. «El PSOE ha incumplido esta cuestión de forma manifiesta, ya que presuntamente un concejal socialista, siendo cargo de confianza, accedió a documentación confidencial que posteriormente acabó en una lista de distribución de prensa provincial», sostuvo Juan Carlos Maldonado en referencia a la denuncia presentada contra Nicolás Cruz (PSOE) y detonante de esta crisis.

Además, esgrimió (con una serie de documentación de una auditoría interna) que la única persona que accedió a esa documentación fue Cruz. «Por esa razón no le delegué las competencias de Nuevas Tecnologías», matizó el primer edil de la localidad.

«Nerviosismo»

Por su parte, González (PSOE) señaló en una rueda de prensa que a su juicio los últimos acontecimientos «evidencian el nerviosismo de un alcalde ausente y desleal que no es capaz de cumplir ni siquiera aquello que firma, que no cumple, y al que se le acumulan los proyectos que no avanzan».

Por ese motivo, argumentó, los socialistas reclamarán en la próxima reunión de la comisión del pacto de gobierno «una serie de medidas que necesitan de un compromiso inmediato por parte de la formación naranja y que no vamos a dejar que se demoren más en el tiempo por el bien de la ciudad», sentenció.