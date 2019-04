«Si te lo puedes comer, te lo puedes vapear» Amadeus Fuentes en el local de calle Ronda. / V.B. Siete y media Rincón cuenta con una tienda única especializada en cigarrillos electrónicos VICTORIA BUSTAMANTE Rincón de laVictoria Jueves, 25 abril 2019, 00:30

Amadeus Fuentes trabaja desde hace un mes en Mejor con Vapor, una tienda especializada en cigarrillos electrónicos y sus productos situada en calle Ronda. Siendo usuario desde hace dos años, ha decidido emprender con este amplio local único en el Rincón para no tener que acudir a la capital en busca de productos especializados.

¿Es una moda?

Al principio era como todo, un producto con un fin, y es sus inicios costaba mucho que la gente dejara de fumar con un producto que no tenía la calidad necesaria. Todo esto ha ido evolucionando, el cigarrillo electrónico lleva más de diez años, en España se puso de moda hace unos cinco años, ahora el líquido y las máquinas han mejorado. Lo de antes si era la novedad, ahora todo el mundo conoce los cigarros electrónicos y los utilizan quienes han dejado de fumar y siguen vapeando porque les gusta. Han cambiado las máquinas y líquidos, la nicotina, el vapor, todo es de mayor calidad. Con los cigarros electrónicos buscamos suplir la dependencia que tenemos al tabaco, esa dependencia la generamos tanto psicológicamente con el humo como físicamente con la nicotina, que podemos ir disminuyendo hasta quitarla.

¿Cúal es el perfil del cliente?

Por un lado tenemos a la gente que empieza y quiere informarse y por otro el que ya lleva tiempo vapeando y encuentra este estilo de tienda.

¿Cuántos sabores hay?

Alrededor de 300, desde frutas, pasteles, donuts de chocolate, sabor al propio tabaco hasta patatas fritas con chocolate.

¿Llevan nicotina?

Según la normativa todos los liquidos de mas de 10 mililitros no pueden tener nicotina. Los líquidos son sin nicotina y para quien lo quiera es un aditivo que se le echa a parte.

¿Se puede vender a menores?

No, no es nada recomendable. No atendemos a menores y tampoco se lo recomendamos a gente que no fume. Sí que hay consumidores ocasionales de cachimba, que lleva nicotina y carbón, y es mucho más recomendable vapear.

¿Cuáles son las ventajas con respecto al tabaco?

Ahora mismo solo existe un estudio de una universidad inglesa que admite que es un 95% más saludable. Personalmente comprobé que desde el primer día que dejas de fumar el cuerpo reacciona a recuperar los sabores. Llevo dos años vapeando y la diferencia es abismal. Además recomiendo empezar con una baja cantidad de nicotina para ir disminuyéndola e incluso quitarla. Con respecto a la cachimba también tiene ventajas, todo proceso que conlleve una combustión genera un problema de salud. Al vaporizar se genera una temperatura de entorno a 100 grados y la gama de sabores que tenemos son sabores alimenticios, si te lo puedes comer te lo puedes vapear.

¿Cuánto cuesta vapear?

Los aditivos de nicotina están en torno al euro. Luego los líquidos de 60 mililitros hay precios desde 3 euros hasta 25, la media que se vende suele ser 15 euros. Máquinas tenemos desde 23 euros hasta más de cien, la media de una máquina avanzada podría ser 50.

Hay que especializar el mercado... A día de hoy sigue habiendo desconocimiento y desinformación, estamos en contra de que las tabaqueras y los estancos se estén metiendo en el mercado con productos que no les sirven… Venden productos similares, pero cuando lo hace una persona sin asesoramiento no funciona. Lo pruebas y si no te gusta tienes el tabaco al lado y vuelves a fumar, el que se quiera iniciar tiene que informarse y acudir a una tienda especializada, dar con su máquina y su sabor.