Denuncian el cierre de cuatro bibliotecas por la falta de personal Los vecinos e IU critican que los centros de Triana, Almayate, Benajarafe y Chilches vuelvan a estar clausurados EUGENIO CABEZAS Martes, 16 abril 2019, 00:22

'¡Atención!, la biblioteca permanecerá cerrada hasta nuevo aviso'. Éste es el mensaje que se han encontrado desde hace unos días los usuarios de las bibliotecas de los núcleos veleños de Triana, Almayate, Benajarafe y Chilches, una situación que no es nueva, según denunciaron ayer varios de los residentes y el grupo municipal de IU. No en vano, la finalización de los contratos temporales de los auxiliares que prestan servicio en estos cuatro centros es el motivo de esta situación, de la que el Consistorio no pudo concretar cuándo se solucionará.

«Con los niños de vacaciones, en lugar de ampliar el horario y programar actividades, cierran y sin fecha de apertura», se quejó una de las portavoces de la asociación de vecinos de Benajarafe y Chilches, Olga Rodríguez, quien recordó que en los últimos años han protagonizado varias manifestaciones y protestas para exigir al Ayuntamiento que se ponga fin a esta situación de provisionalidad en las bibliotecas de estos cuatro núcleos.

Desde el grupo municipal de IU destacaron que la situación se repite, «a pesar de todas las propuestas que hemos ido defendiendo a lo largo de este mandato para mejorar el funcionamiento del servicio». «Estamos ante un problema estructural de falta de personal, que es evidente que no se puede paliar con parches como la contratación de conserjes a través de empresas externas para suplir las funciones de los auxiliares de biblioteca», añadieron desde la formación.

Por su parte, la edil de Cultura, Cynthia García (PSOE), dijo que están tramitando las nuevas contrataciones, aunque no pudo precisar cuándo se podrán reabrir los centros. «Lo iniciamos con tiempo desde Cultura porque sabíamos lo que iba a pasar».