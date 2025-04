Antonio Cordón se jubila tras 35 años como gerente de la finca La Mayora en Algarrobo

Lo que comenzó siendo un proyecto de cooperación internacional hispano-germánico hace más de seis décadas, se ha convertido en un gran centro de referencia ... internacional en la investigación agrícola, decisivo para el desarrollo del pujante sector de los cultivos subtropicales en el sur de España. La estación experimental La Mayora, con sede en Algarrobo, forma parte hoy en día del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA).

Tras 35 años en la que considera «su casa» esta pasada semana se jubiló Antonio Cordón, que ha sido durante estas tres décadas y media últimas el gerente de la finca experimental La Mayora, ubicada en Algarrobo. «Cuando en 1990 aprobé las oposiciones a los cuerpos generales de la Administración del Estado del Ministerio de Educación y me dieron este destino, no sabía ni dónde estaba en el mapa», rememora este jiennense nacido en Castillo Locubín hace 63 años.

Aunque podría haberse jubilado hace unos meses y también haber mantenido su trabajo aún unos años, ha considerado que había llegado "su momento" de pasar a una nueva vida. «Han sido 35 años muy intensos, me voy en el mejor momento, la finca tiene hoy en día una actividad impresionante, cuando entré en mi departamento de administración éramos dos personas y ahora hay 17, el Instituto de Investigación tiene ya más de 300 profesionales entre la finca y Málaga», argumenta Cordón, quien desde que llegó con 28 años a Algarrobo se ha convertido en «un algarrobeño más».

«Me instalé aquí, formé mi familia y ya apenas vuelvo por mi pueblo de Jaén», confiesa. Aquí echó sus raíces, en sentido literal y figurado. No en vano, en la finca que creó el régimen franquista en 1961 mediante un programa de cooperación con Alemania, se han ido desarrollando alguno de los avances científicos más destacados en la agricultura española de las últimas seis décadas. «Cuando llegué ya se habían dejado de cultivar las fresas, que siguieron en Huelva, y se estaba probando con los primeros chirimoyos, aguacates y mangos», rememora.

Para un jiennense, acostumbrado al mar de olivos de la provincia andaluza, estas frutas originarias del continente americano le eran totalmente desconocidas. «No había visto un aguacate en mi vida», expresa entre risas Cordón, quien considera que las aportaciones científicas del IHSM son "fundamentales" para entender el éxito del sector de los subtropicales en el sur de España. «Es un sector con mucho potencial, pero necesita que las administraciones públicas apuesten por él, aunque ahora haya llovido de nuevo y se han recuperado las reservas, hay que seguir con las inversiones para garantizar los recursos hídricos en el futuro», sostiene Cordón.

«La finca tiene vida propia»

Si se le pregunta porqué se siente especialmente orgulloso de estos 35 años como gerente de la finca La Mayora, el funcionario recién jubilado destaca que han sabido «combinar la investigación y la experimentación con la producción de frutas para su comercialización». «La finca tiene vida propia, unas posibilidades enormes, pero aún es muy desconocida todavía para la mayoría de los malagueños», sostiene. No obstante, Cordón cree que el cambio en este tiempo «ha sido bestial». Y lo achaca al apoyo de la Universidad de Málaga y de las distintas instituciones que conforman el IHSM, tras ser inicialmente una iniciativa exclusiva del CSIC.

Aunque las labores en la gerencia de La Mayora le han ocupado la mayor parte de su tiempo, Cordón se ha implicado también con la vida social, cultural y hasta política de Algarrobo. Así, fue concejal por el PP en la oposición entre 2007 y 2015, durante los dos primeros mandatos de la hoy regidora, Natacha Rivas (PP), que entonces se presentaba por el Partido Andalucista. «Siempre he tratado de ayudar a mis vecinos, de implicarme», afirma. Así, es uno de los grandes impulsores de iniciativas como la representación de 'La Quema de Algarrobo', el episodio histórico en el que los franceses trataron de quemar el pueblo durante la Guerra de la Independencia.

La jubilación de Cordón ha desatado una oleada de mensajes en las redes sociales. Desde el equipo de comunicación del IHSM La Mayora lo han despedido así: «Antonio ha sido mucho más que un gerente. Quien ha tenido el placer de conocerlo lo sabe: cronista oficial y extraoficial del centro, flamencólogo, apasionado del subtropical, documentalista de La Mayora, amigo cercano a partes iguales de becarios y jubilados, sufridor de «Sorolla 2», servicio telefónico 24 horas, creador de carreras solidarias y figura perenne de la finca hasta este 31 de marzo. Su huella es imborrable y es imposible entender lo que hoy es el IHSM La Mayora sin su dedicación, entrega constante y cariño durante todos estos años».

«Nuestro Antonio sabe que las puertas de su 'casa' laboral siguen abiertas y que estaremos encantados de recibirlo en cada fiesta, celebración y jolgorio que se tercie (ninguna fiesta es fiesta sin él). De parte de todos y cada uno de tus compañeros y amigos, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Que disfrutes, que descanses y que nos sigamos viendo. Gracias por tanto, Antonio!!!», han añadido.

El ya exgerente dice que aún no sabe a qué dedicará ahora su tiempo, «pero soy una persona muy curiosa, siempre salen cosas», apunta. «Todo tiene su principio y su fin. Aunque le he dado muchas vueltas, creo que ha llegado el momento de retirarme. Todavía estoy a tiempo de intentar abrir otros caminos, y si no salen, no conozco mejor sitio para descansar», expresa Cordón en un mensaje en sus redes. «Hoy termino, apurando los tiempos, para variar, mi trabajo en La Mayora. Y con un equipo de garantía detrás para sustituir a los viejos rockeros. Hasta siempre a todos los compañeros, que han sido muchísimos, con los que me he cruzado los últimos 35 años de mi vida», apostilla. La investigadora de origen madrileño Marta Bolós ocupa ya la gerencia en funciones de La Mayora. Feliz jubilación.