PSOE y Ciudadanos se retan por Vox El líder de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín. / EFE Marín acusa a Díaz de convertirlo en el único partido útil de la oposición, mientras los socialistas le reprochan estar en el Gobierno gracias a ellos y le animan a romper MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 2 abril 2019, 00:37

PSOE y Ciudadanos, hace nueve meses aliados en Andalucía, protagonizaron ayer un duro cruce de acusaciones con Vox como convidado de piedra. El primero en levantar la voz fue el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, quien censuró que el PSOE descarte un acuerdo con el bipartito de la Junta para aprobar los Presupuestos de 2019. «Susana Díaz está convirtiendo a Vox en el único partido útil de la oposición», dijo Marín. «Si Cs y PPno quieren que Vox tenga protagonismo, que rompan con este partido», replicó la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz. La propia Susana Díaz también respondió anoche y dijo que «más que le pese» o «le avergüence» a Juan Marín, «le debe estar en la vicepresidencia del Gobierno andaluz a Vox».

Marín: «¿Cómo dice Díaz que no va a poyar unos presupuestos que no conoce?»

Con el rifirrafe afloran varias cuestiones. Marín, que apoyó las cuentas socialistas de la Junta de tres ejercicios la pasada legislatura, no acaba de aceptar que el PSOE no le devuelva el favor político. La teoría de Marín es que el PSOE tenía 47 diputados la pasada legislatura y su formación, con nueve diputados, respaldó sus políticas; ahora el bipartito suma otros 47 escaños, por lo que se trata de un gobierno en minoría con la misma representatividad en la Cámara. Por ello, Marín considera que debe haber puntos de encuentro para que en el juego parlamentario puedan consensuarse propuestas con cualquiera de los tres partidos de la oposición, PSOE, Adelante Andalucía y Vox, con los que sumarían mayoría absoluta. Con este afán, el bipartito PP-Cs ha planteado una estrategia de acercamiento a las fuerzas de izquierdas con la renovación de los órganos de extracción parlamentaria (RTVA, Cámara de Cuentas y Defensor) para tantear el terreno y allanar este cara a otras iniciativas legales, incluida la de los Presupuestos.

El afán del PSOE es otro. Los socialistas en torno a Susana Díaz se sienten traicionados por Cs, al no volverle a apoyar este partido tras el 2D pese a ser la formación más votada y aunque Cs ya lo había advertido en la campaña electoral. La estrategia de Díaz es recordar un día sí y al otro también que Cs gobierna gracias al respaldo en la investidura de Juanma Moreno y en la composición de la Mesa del Parlamento de los 12 diputados de Vox. El empeño de Díaz es recordar que sin Vox tampoco saldrá adelante el Presupuesto de la Junta que elabora el bipartito y, sobre todo, poner énfasis en las contrapartidas que pedirá el partido ultraconservador. Los de Vox ya han hecho advertencias sobre las asignaciones a la lucha contra la violencia de género y las exhumaciones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. «El fantasma de Abascal sobrevuela permantemente en San Telmo y el Presupuesto tiene que pasar el filtro de Vox», dijo ayer Ángeles Férriz como respuesta a las quejas de Marín por las afirmaciones en las Alpujarras el día antes de Susana Díaz. La expresidenta acusó entonces a Marín de ir de «farol» cuando argumenta que puede aprobar el Presupuesto sin Vox.

«El fantasma de Abascal sobrevuela San Telmo», responde el PSOE

Marín replicó ayer que no tiene intención de apartar «absolutamente a nadie para negociar todo lo que haya que negociar en el Parlamento», pero se preguntó molesto «cómo dice Díaz que no va a apoyar unos presupuestos que no conoce». «Hay que ser un poquito serios, no meter el miedo en el cuerpo a nadie y arrimar el hombro para ayudar si se quiere a Andalucía», añadió el vicepresidente para apostillar: «El PSOE está convirtiendo a Vox en el partido útil de la oposición, y esa responsabilidad es de la señora Díaz». La respuesta socialista fue en la misma línea: «Quien le ha dado a Vox un papel determinante han sido el Partido Popular y Ciudadanos; ya nos gustaría que no tuviéramos que hablar de Vox, pero el PP y Ciudadanos son quienes han puesto a Vox en el centro de la política». «Tienen una oportunidad única si no quieren que Vox tenga protagonismo y es romper», remachó Férriz.

Mientras, Vox aprovecha la estrategia 'spoiler' del PSOE y Cs. «Le tenemos cariño a Susana Díaz. Con ella empezó todo», respondió con ironía el vicesecretario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a la periodista Ana Rosa Quintana en Telecinco. El PP atribuye a Díaz que Vox creciera en la campaña por su mención constante a una previsible alianza para apearla de la Junta.