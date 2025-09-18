¿Qué podemos hacer para avanzar en la integración de las personas con discapacidad intelectual?

En su labor de concienciar a la sociedad acerca de la importancia de la integración laboral y social de las personas con discapacidad intelectual, Aspromanis ... Servicios organiza el próximo viernes 3 octubre, de 10.00 a 14.00 horas, una nueva acción de 'street marketing' en la plaza Camas de Málaga. Una jornada llena de juegos y retos, y una ocasión inmejorable para aportar visibilidad a la importancia de facilitar trabajo y una vida en condiciones de normalidad a este colectivo. Una actividad con la que culminan la celebración este 2025 del 15º aniversario de Asproamnis Servicios, efeméride que ha tenido como lema «15 años apostando por las personas y sus capacidades».

A través de esta iniciativa, Aspromanis Servicios apuesta por concienciar a la sociedad de forma participativa y alegre, demostrando el potencial y compromiso laboral de las personas con discapacidad intelectual. Una original forma de romper prejuicios y generar empatía a través de un contacto directo con la labor de la asociación.

La iniciativa se organizará en forma de gincana por las calles del centro de Málaga, y los participantes deberán superar cuatro ingeniosas pruebas, relacionadas con los diversos servicios que ofrece la asociación. Dichas pruebas se anunciarán de forma progresiva a través de los perfiles de Aspromanis en Facebook e Instagram. La gincana estará abierta a la participación de toda la sociedad malagueña.

Para darle un mayor dinamismo y emoción a la gincana, un locutor irá retransmitiendo en directo el trascurso de los diversos Málaga, que serán el escenario perfecto para esta mejorable jornada.

La actividad finalizará en la plaza Camas, con la participación de representantes institucionales del Ayuntamiento de Málaga y diversas asociaciones, que protagonizarán diversas intervenciones en torno al tema central de la jornada: visibilizar la importancia de la integración laboral y social de las personas con discapacidad intelectual.

Para la puesta en marcha de eesta actividad de 'street marketing', Aspromanis Servicios ha contado con la colaboración de una amplia variedad de patrocinadores, que detallamos a continuación:

Una excelente e innovadora iniciativa, que supone un nuevo ejemplo de la dedicación de Aspromanis a las personas con discapacidad intelectual.

Más información:

-Teléfono general: +34 952040579

-Teléfono de citas para lavar coches: 951911264

-Sede social: C/ Ferreteros 5, 29006, Málaga.

-Mail: direccion@aspromanis-servicios.com

-Instagram: @aspromanisservicioscee

-Web: https://www.aspromanis-servicios.es/