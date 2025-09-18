Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra Aspromanis

¿Qué podemos hacer para avanzar en la integración de las personas con discapacidad intelectual?

Asprmanis Servicios culmina la celebración de su 15º aniversario con la organización de 'Gincana por la inclusión', una jornada llena de juegos y retos que se celebrará el próximo 3 de octubre

SUR

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:45

En su labor de concienciar a la sociedad acerca de la importancia de la integración laboral y social de las personas con discapacidad intelectual, Aspromanis ... Servicios organiza el próximo viernes 3 octubre, de 10.00 a 14.00 horas, una nueva acción de 'street marketing' en la plaza Camas de Málaga. Una jornada llena de juegos y retos, y una ocasión inmejorable para aportar visibilidad a la importancia de facilitar trabajo y una vida en condiciones de normalidad a este colectivo. Una actividad con la que culminan la celebración este 2025 del 15º aniversario de Asproamnis Servicios, efeméride que ha tenido como lema «15 años apostando por las personas y sus capacidades».

