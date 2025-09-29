Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un cartel ubicado en la parcela municipal informa sobre el nuevo centro de Aspromanis en Torremolinos.
Extra Aspromanis

Aspromanis construirá próximamente dos nuevos centros de día en Torremolinos

La asociación ofrecerá en ellos atención integral para personas con discapacidad intelectual, y estarán ubicados en una parcela municipal cedida por el Ayuntamiento de la localidad

SUR

Torremolinos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:20

Aspromanis volverá a contar con centros de día en Torremolinos de forma inminente. La asociación, que trabaja a favor de la inclusión real de ... personas con discapacidad intelectual, ha licitado las obras para su construcción, con el objetivo de dar respuesta a la demanda que existe en la localidad de Torremolinos. Se trata de un centro de día, y de un centro de día ocupacional, que se van a construir en la calle Vicente Blanch Picot, en una parcela municipal de 1.454 m2 cedida por el Ayuntamiento de la localidad en 2024. Las obras comenzarán de forma inminente, estando prevista la finalización de los trabajos de construcción para junio de 2026.

