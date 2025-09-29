Aspromanis construirá próximamente dos nuevos centros de día en Torremolinos

Aspromanis volverá a contar con centros de día en Torremolinos de forma inminente. La asociación, que trabaja a favor de la inclusión real de ... personas con discapacidad intelectual, ha licitado las obras para su construcción, con el objetivo de dar respuesta a la demanda que existe en la localidad de Torremolinos. Se trata de un centro de día, y de un centro de día ocupacional, que se van a construir en la calle Vicente Blanch Picot, en una parcela municipal de 1.454 m2 cedida por el Ayuntamiento de la localidad en 2024. Las obras comenzarán de forma inminente, estando prevista la finalización de los trabajos de construcción para junio de 2026.

De esta forma, Aspromanis vuelve a contar con un espacio estable en Torremolinos para ofrecer sus servicios, tras haber estado presentes en la localidad hasta 2023.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; junto al presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio; y la concejala de Bienestar Social, Gloria Manoja.

La financiación de este proyecto se realiza es a través de una subvención incluida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los fondos NEXT GENERATION de la Unión Europea.

Un centro de servicios sociales especializado

En la parcela municipal, Aspromanis construirá dos centros distintos. Por una parte, un centro de servicios sociales especializado, que atenderá específicamente y de forma integral a personas con discapacidad intelectual que precisan de apoyos intensos y generalizados en todas las áreas de habilidades adaptativas. El centro contará con capacidad para 18 personas usuarias que tengan limitada su autonomía de forma grave, no pudiendo por ello realizar actividades en centros de día ocupacionales.

Ampliar Planos del proyecto básico del futuro centro de día de Aspromanis en Torremolinos.

Así, este centro supondrá un recurso que servirá de complemento a la unidad de convivencia de cada usuario, prestando una ayuda esencial a sus familias, y proporcionando apoyos en todas las dimensiones para la mejora de su calidad de vida.

Centro de día ocupacional: trabajando por la integración social

Por otra parte, en la parcela también se creará un nuevo centro de día ocupacional, con capacidad para 30 personas usuarias. Se trata de un centro de servicios sociales especializado en la que los usuarios tiene la oportunidad de desarrollar una actividad productiva útil. De esta forma, Aspromanis contribuye a la integración social de personas con discapacidad intelectual en edad laboral, que por su acusada minusvalía temporal o permanente no pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios o especiales.

Este tipo de centros brinda a las personas usuarias un recurso que les permite un valioso ajuste personal y social, fomentando su inserción laboral, y avanzando así hacia la normalización de sus condiciones de vida.