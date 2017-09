Patricia Alba: «Tenemos un sistema educativo ejemplar»

La delegada de Educación confía en que el nuevo curso comience con normalidad y que el incremento de la plantilla de profesores suponga una mejora en la atención a los estudiantes y de la posición de Andalucía en los informes de evaluación, como el Pisa, sobre el que expresa su desconfianza.

–Para este nuevo comienzo de curso, ¿pueden garantizar que no habrá incidencias?

–Todo el personal de la Delegación ha trabajado intensamente estas últimas semanas para que todo esté preparado y controlado. Aunque, con más de 336.000 estudiantes y 1.180 centros es natural que se puedan dar algunas incidencias, que se resolverán adecuadamente.

–¿Qué espera de este nuevo curso?

–Pues que transcurra con normalidad, no puede ser de otra manera. Hemos puesto los recursos materiales, se han realizado importantes inversiones y contamos con el personal necesario para que se desarrolle con normalidad y se alcancen los objetivos de calidad.

–El final de curso fue un tanto agitado, con las protestas de los centros concertados. ¿Entendió aquellas movilizaciones?

–La verdad es que no, sobre todo porque tanto en mis declaraciones públicas como en las reuniones que teníamos con el sector quedó claro que no se iban a suprimir aulas concertadas. Había problema con alguna unidad, algo muy puntual, pero aún así se han mantenido todos los conciertos. Las unidades concertadas son un recurso más de la Administración del que no se va a prescindir cuando sean necesarias. Me sentí muy indignada sobre todo viendo la manipulación política de un tema que debía estar muy claro.

–Con Infantil ha pasado algo similar, parece que no gustan nada los cambios...

–Después de cinco años como delegada tengo la sensación de que cualquier cambio genera inquietud. El nuevo modelo de ayudas a las familias en Infantil seguro que es mejorable, pero ha permitido que más escuelas se incorporen al sistema de bonificaciones, 58 en Málaga.

–Con menos alumnos y más profesores bajará la ratio en las aulas y deberían mejorar los indicadores de calidad, como el informe Pisa, que nos deja tan mal parados...

–Yo tengo mis dudas sobre los resultados que arroja el informe Pisa. Creo que tenemos un sistema educativo ejemplar, un sistema igualitario, inclusivo, con personal muy bien preparado. Los resultados de esos informes no se corresponden con lo que se puede ver en las aulas y en los centros, donde se pone mucho esfuerzo y cariño en el trabajo.

–Pero Andalucía sigue liderando los datos de abandono escolar...

–Esos índices van bajando, poco a poco, con esfuerzo, pero cada niño o niña que deja los estudios nos debe hacer trabajar para conseguir que continúen. Pero es curioso que la nueva ley educativa, la LOMCE, no haga mención al fracaso y al abandono escolar, y no se propongan medidas ni mecanismos.

–¿Esperaba la polémica que ha surgido con el tema de los ruidos?

–¡De ninguna manera! Que la administración titular de los centros, que es el Ayuntamiento, multe a otra, Educación, por el uso que hacen las escuelas deportivas municipales no tiene ningún sentido. En julio enviamos al alcalde el convenio que da cobertura al desarrollo de estas actividades, aunque todavía estamos esperando que lo firme.