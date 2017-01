La secretaria municipal, protagonista por sorpresa en el pleno

La moción de censura en Alhaurín el Grande el Grande tuvo ayer una protagonista por encima del resto de asistentes. No fue la alcaldesa, Antonia Ledesma, ni Teresa Sánchez, la candidata. Tampoco los ediles de la mesa de edad, aunque hicieran méritos para ello. La secretaria municipal fue quien protagonizó una moción de censura en la que sus decisiones fueron clave para que no saliera adelante. Pese a no ser un cargo político, sino administrativo, sus decisiones contradictorias expresadas en sendos informes en 2013 y ayer marcaron el devenir de la sesión: primero por su indecisión a la hora de aclarar quién ostentaba el voto de calidad de la mesa de edad, pero también por establecer en su informe que la edil del PP, Mari Francis Fernández, era considerada tránsfuga por estar en el grupo de concejales no adscritos, pese a que ni en el pleno de ayer ni en ninguno anterior se había dado cuenta de ello a la Corporación.

Otra de las cuestiones que marcó la sesión fue la lectura de unos informes jurídicos por parte de Por Alhaurín el Grande y de la oposición, un proceder al que dio el visto bueno pero que en ningún caso aparecía en el orden del día, y que el propio portavoz de ASALH, Antonio Cárdenas, criticó por considerarlo una «prevaricación».

Por último, la misma secretaria cambió por vez primera su ubicación en la mesa del pleno, pasando de estar sentada junto al portavoz del PSOE, para quedarse a la vera de la alcaldesa, Antonia Ledesma, con quien estuvo dialogando los más de 100 minutos del pleno. Debido a estos motivos, la oposición se está panteando la posibilidad de acudir a la justicia para que determine si esta figura administrativa habría incurrido en algún delito.