Podio para Ana Peláez en la Copa de Andalucía La ganadora recibe el trofeo por parte de la organización. La jugadora catalana Laura Pasalodos se impuso en el torneo celebrado en Estepona

Málaga. Ana Peláez lanzó un fabuloso ataque final en la última ronda de la Copa de Andalucía Femenina, que se disputó durante cuatro jornadas en el recorrido Atalaya Golf & Country Club, en Estepona. La jugadora malagueña entregó una extraordinaria tarjeta de 70 golpes y se metió de lleno en la lucha por el título.

Peláez rubricó una preciosa remontada, aunque finalmente no fue suficiente para ganar el torneo. Terminó en la tercera posición, por detrás de la catalana Laura Pasalodos, campeona y única jugadora que terminó bajo par, y la gallega Marta García, líder desde la primera jornada. La pelea por la victoria no sólo dignificó el torneo, sino que sirvió para corroborar el extraordinario nivel del golf español femenino. En esta decisiva y vibrante manga final, Laura Pasalodos despachó una ronda de 71 golpes (-1) en la que destacaron dos 'birdies' clave en los hoyos 13 y 15. Con este resultado se situó como la única golfista bajo par en un torneo, por lo demás, muy disputado en todo momento.

A un solo golpe en la clasificación finalizó Marta García, cuyos 73 golpes (+1) no fueron suficiente para evitar la remontada de la catalana. Sus cuatro 'birdies' en los últimos nueve hoyos no lograron compensar un inicio complicado. Aun así, su semana fue sensacional. Dimana Viudes, con +5, y la también andaluza Valentina Albertazzi, con +6, completaron el top cinco.

Andalucía no se fue de vacío, no obstante, de esta Copa de Andalucía. La malagueña Julia López se proclamó campeona del torneo en la categoría cadete, con un resultado final fantástico de 296 golpes. Cabe recordar que esta prueba fue puntuable para los 'rankings' Nacionales Absoluto, Sub y Cadete Femenino, así como para el Ranking Mundial.