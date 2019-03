El documental sobre la lucha de Pablo Ráez llega a Marbella Foto de familia este mediodía en el Hospitalillo de Marbella. / Josele-Lanza 'Siempre Fuerte', que recopila el testimonio del joven y de aquellos que lo conocieron, se pasó anoche en Cines Teatro Goya de Puerto Banús NIEVES CASTRO Marbella Sábado, 23 marzo 2019, 09:56

Tras pasar con gran ovación por el Festival de Málaga, el documental que narra la historia de superación de Pablo Ráez, víctima de la leucemia, llegó anoche a los Cines Teatro Goya de Puerto Banús en un pase para invitados, prensa y autoridades locales, provinciales y autonómicas. Atrás quedan dos años de intenso trabajo por parte de la productora malagueña Quinta Planta, que en forma de proyecto audiovisual rescata testimonios del protagonista y de aquellas personas que tuvieron contacto con el joven de Marbella durante su fructífera campaña a favor de la donación de médula ósea. El resultado lleva por título: 'Siempre Fuerte'. «No es un documental sobre la leucemia, sino cómo se afrontan las adversidades de la vida», afirma Miguel Ángel Hernández, codirector de la cinta junto Vladimir Ráez, tío de Pablo.

El mensaje de Pablo se mezcla con voces de personas anónimas (un entrenador de baloncesto, un cura, un amigo o un familiar) y famosos (Dani Rovira o Alejandro Sanz) en un documental de 90 minutos de duración que el gran público podrá ver en la 2 de TVE en la penúltima semana del mes de septiembre, coincidiendo con la Semana Internacional de los Donantes de Médula Ósea.

'Siempre Fuerte' ha sido posible gracias a la colaboración de RTVE, el apoyo institucional de los ayuntamientos de Marbella y Málaga, así como de la Diputación Provincial, la Fundación Unicaja y la empresa malagueña Mayoral. Ayer, durante la presentación del proyecto en Marbella, el productor ejecutivo de Quinta Planta, Eduardo Zafra, tuvo palabras de agradecimiento para todos estos compañeros de viaje e hizo hincapié en el «rigor» de la cinta, que desde primera hora contó con el apoyo de la televisión pública.

El productor ejecutivo de TVE, Andrés Luque, pone el acento en el volumen de proyectos audiovisuales que de forma anual requieren el apoyo del ente público para poder producirse, alrededor de unos 200. «Sin embargo, desde el principio vimos muy claro que teníamos que estar ahí, por el tipo de historia que se cuenta, llena de emoción y sensibilidad», apunta el representante de TVE. En esta línea se pronuncia la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien afirma que esta producción «no es una historia de pena, sino de superación y fuerza».

La regidora acudió a la proyección junto al consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien indicó que no podía faltar al pase ni en calidad de consejero ni de médico ni de padre, ya que sus hijas han sido seguidoras de Pablo desde el principio. El titular andaluz de Salud puso de manifiesto la labor del marbellí, gracias a la cual, aseguró, se disparó la donación de médula en Málaga, Andalucía y España. «En la región, el 25% de las donaciones de médula son de personas sensibilizadas, en gran parte gracias a Pablo, sobre la importancia de donar médula», afirmó el consejero.

Aunque la cinta se estrenó anoche en la ciudad que vio nacer a Pablo, hace apenas cinco días se proyectaba en el Teatro Echegaray de Málaga, en el marco del Festival de Málaga, fuera de concurso, con presencia del actor malagueño Dani Rovira y de La Mari de Chambao, que ha compuesto una canción expresamente para el documental. La expectación que levantó el pase confirma que la huella de Pablo no es pasajera sino indeleble.

Sensaciones

El codirector de la producción, Miguel Ángel Hernández, que no llegó a conocer en vida al bloguero marbellí, define su figura como la de «un ser de luz». Desvela que así lo ha percibido durante las grabaciones con las personas de su entorno, incluso de aquellas que mantuvieron un breve contacto. «Dani Rovira nos decía que para él todavía sigue siendo un profeta en el que se apoya cuando está sufriendo en su vida y con cada persona que entrevistábamos me pasaba lo mismo», recuerda el director. «Pablo –añade– es uno de esos seres especiales que te encuentras alguna vez en la vida y yo tendré la desgracia de que nunca lo pude conocer». Vladimir Ráez, coartífice de la dirección, subraya, por su parte, que Pablo, pese a su juventud, «nos enseñó a vivir» y que gracias a la cinta que ahora se estrena ha podido conocer la faceta de «personaje» de su sobrino. Este metraje también ha sido importante para el padre del protagonista. Un emocionado Francisco Ráez asegura que el estreno del documental es un sueño, al tiempo que anima a la juventud a no tener miedo y no rendirse. «Hablar de Pablo es hablar de amor y todo el mundo ha puesto el corazón; después de ver el documental la vida no es lo mismo: tenemos que cambiar y tratar de mejorar», zanja con la voz quebrada.