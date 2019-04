Salud no hará más CHARES una vez que se terminen los 10 proyectos que hay en marcha en Andalucía Asistentes a la inauguración del Congreso de la Medicina. / SUR Moreno Verdugo califica a los centros hospitalarios de alta resolución de ser una especie de «comarcalillos» ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 4 abril 2019, 19:05

La sanidad pública andaluza no seguirá apostado por el modelo CHARE (centros hospitalarios de alta resolución de especialidades) por considerar que no están dando el resultado esperado. Así, una vez que se terminen los 10 proyectos que hay en marcha o con acuerdos con los ayuntamientos , no se harán más centros de esa índole, según dijo ayer el gerente del SAS, Miguel Moreno Verdugo, que calificó a los CHARES de ser una especie de «comarcalillos». El dirigente sanitario hizo esas manifestaciones en la inauguración de II Congreso de la Medicina, un encuentro en el que se abordan todas las áreas médicas y en el que participan casi 200 facultativos.

Moreno Verdugo aseguró que se va a reestructurar el modelo sanitario andaluz para hacerlo más eficaz. En ese sentido, habló de la creación de 20-22 áreas de salud. El gerente del SAS destacó que habrá una integración y mayor conexión entre la atención primaria y la hospitalaria.

Moreno Verdugo, igualmente, se refirió a que se va a llevar a cabo una reestructuración de la atención primaria para que sea más ágil y que no haya demoras de ocho o diez días para ser visto en las consultas de los centros de salud. El gerente del SAS manifestó que hay que dar soluciones a centros de atención primaria como el de Las Lagunas de Mijas, que atiende un número elevado de citas al día. Moreno Verdugo reconoció que faltan médicos en Andalucía.

Sobre el Hospital del Guadalhorce, señaló que el equipo de resonancia magnética funcionará más horas y aseguró que se van a abrir los cuatro quirófanos en seguida (ahora solo funcionan dos). Otro tema en el que trabaja el SAS es en la puesta en marcha de proyectos de telemedicina en la sanidad pública andaluza.

En la inauguración del congreso estuvieron el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque; el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Serafín Romero; el citado Moreno Verdugo; el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista; la directora general de Derechos Sociales, Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia; el decano de la Facultad de Medicina de Málaga, Pablo Lara, y el vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga y presidente del comité organizador del congreso, Andrés Buforn.