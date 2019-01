Ronda prevé finalizar la mejora de la plaza del Socorro antes de Semana Santa Márquez visitó ayer los trabajos en la plaza del Socorro, que recuperará su antigua estética. :: v. melgar Las obras de remodelación del céntrico espacio, en el que se sitúa la Carrera oficial, costarán 280.000 euros VANESSA MELGAR Martes, 22 enero 2019, 00:05

El Ayuntamiento de Ronda inició ayer la remodelación de uno de los espacios más emblemáticos, y más transitados, de la localidad: la céntrica plaza del Socorro, en base a un proyecto que prevé recuperar la antigua estética de este punto de la ciudad del Tajo. Pero al margen de los detalles de la actuación, la atención se ha fijado también en los plazos de ejecución de la misma, con la vista puesta en la próxima Semana Santa, ya que en la plaza del Socorro se localiza la Carrera oficial. El concejal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, indicó que la intención es que las obras estén terminadas de cara al evento, que constituye uno de los períodos de mayor afluencia turística. «No obstante, yo he trasmitido a las hermandades que no controlo el tiempo, si llueve o no, lo que podría influir en la obra, y que, en este caso, habría que buscar una alternativa», dijo el concejal que subrayó que los esfuerzos del Consistorio estarán dirigidos a que con motivo de la próxima Semana Santa se estrene la nueva plaza del Socorro.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de hermandades y cofradías de Ronda, Francisco Ruiz, expresó: «Es cierto que hubo un poco de pánico al conocer que se iban a hacer obras en el Socorro, pero tras ciertas reuniones, desde el Ayuntamiento nos mostraron tranquilidad y optimismo. El concejal de Obras siempre guarda las distancias en el aspecto meteorológico, a él se le escapa, evidentemente, si llueve o no, pero nos ha dicho que hará todo lo posible para que la Carrera oficial siga en el Socorro», indicó Ruiz, al tiempo que afirmó que no se ha barajado una alternativa. «Si hay que diseñar un recorrido alternativo, se diseñará, pero el problema es que por estatuto, todas las hermandades salen a hacer penitencia ante el Santísimo, no salen por salir, salen a ver al Señor y el Señor está en la Iglesia del Socorro (en esta plaza)... que la Carrera oficial tenga que ir en otro sitio... pero las hermandades tienen que ir a hacer Estación de penitencia al Socorro y eso hay que verlo como sea», apostilló.

Además de las hermandades, desde el Ayuntamiento, también se ha contactado con los empresarios de la plaza, a fin de, igualmente, trasladarles los plazos de la obra.

Hasta 1994

El proyecto para remodelar la plaza del Socorro está inspirado en la imagen que arrojaba este espacio antes de 1994, cuando se construyó el actual aparcamiento subterráneo. Así, se instalará un tablero central con baldosas blancas y negras, una de las principales señas de identidad, entonces, de esta plaza.

Del mismo modo, se instalará una fuente que recreará la original (ésta se encuentra en el colegio Virgen de la Cabeza) y se colocarán bancos y otro mobiliario. «La idea es hacer la plaza menos diáfana», comentó Márquez y dijo que la actual fuente, con la simbología de Andalucía, y la estatua de Blas Infante, presentes en el lugar, se colocarán en la parte elevada de la plaza, a modo de pequeño escenario. «Se obtendrá una imagen que reforzará este lugar como referente andaluz, ya que quedará al fondo el emblemático Casino», dijo Márquez. En este inmueble se aprobaron los símbolos de Andalucía con la presencia de Blas Infante.

Además de la mejora de la plaza del Socorro, se actuará en las plazas Carlos Cano y de España, con 280.000 euros en total, para solucionar, entre otros, problemas de filtraciones.

Ayer también arrancaron obras en el albergue municipal, en distintas calles y la construcción de un parque infantil que recreará Ronda. En total, estas actuaciones invertirán casi 900.000 euros.