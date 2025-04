Estitxu, sexta renovación del Costa del Sol

El Costa del Sol sigue trabajando intensamente en los despachos para atar a su núcleo duro de las últimas temporadas con el ánimo de seguir ... cimentando una plantilla de alto valor cara a los próximos cursos, en plural, porque la última jugadora en renovar lo hace por dos años. El club ha anunciado la continuidad de la jugadora vasca Estitxu Berasategui, que llegó al equipo en el verano de 2023 y se quedará, al menos, hasta 2027.

Se trata, por tanto, de la sexta renovación del cuadro de Suso Gallardo, tras las ya anunciadas de las gemelas Sole y Espe López, Rocío Campigli, Merche Castellanos y Estela Doiro; además de las que ya estaban firmadas (Silvia Arderius, Isa Medeiros, Joana Resende y Nayra Solís). La primera línea se ha hecho hueco en estos dos cursos en el núcleo duro de esta época dorada e incluso ha sido internacional con España en este tramo. «Han sido dos años donde me he cómodo tanto personalmente como deportivamente. Es un equipo competitivo y me siento bastante identificada con eso, hemos tenido oportunidad de jugar varias competiciones a nivel nacional e internacional y eso motiva mucho. Con ganas de más y de seguir trabajando», asegura la lateral izquierdo.

Se ha consagrado como la especialista defensiva de la plantilla, con un nivel sobre el parqué sobresaliente. Puede superar esta campaña los 75 partidos de blanco y negro. «Desde un principio intenté hacerlo lo mejor que podía y he ido ganando minutos e importancia en el equipo. La verdad que lo siento así también, tanto las compañeras como el entrenador me han demostrado esa confianza. Poco a poco quiero ir mejorando personalmente y aportar lo máximo al equipo», razona la vasca, que transmite ambición en sus palabras de cara al futuro: «Las bajas son importantes, pero sabemos cómo funciona esto. Unas vienen y otras se van. Aquí intentaremos seguir con el mismo carácter, con los mismos objetivos e incluso mayores; y hacer que las que vengan estén lo mejor posible para crecer como equipo». El Costa del Sol Málaga blinda a su cerrojo y redobla su apuesta por Estitxu Berasategi.